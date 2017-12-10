10 грудня - День захисту прав людини

В цей день в 1948 році Генеральна асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш опублікував заяву, у якій наголосив на тому, що з моменту проголошення Загальної декларації прав людини у 1948 році, "права людини були однією з трьох основних напрямків діяльності Організації Об'єднаних Націй, а також миру та розвитку".

Генеральний секретар ООН зазначив, що, хоча порушення прав людини не припинилися після прийняття Загальної декларації, цей інструмент допоміг безлічі людей отримати більшу свободу та безпеку, а також допомагав запобігати порушенням, здійснювати правосуддя та зміцнювати національні та міжнародні закони та гарантії прав людини.

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