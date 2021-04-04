Ще один штат дозволив купувати і носити зброю без спеціального дозволу. Американці масово скуповують зброю

Айова приєдналась до низки американських штатів, що не вимагає спеціального дозволу на купівлю та носіння зброї. Відповідний місцевий закон підписала губернаторка-республіканка Кім Рейнолдс, повідомляє Fox News. Закон почне діяти з 1 липня. Раніше жителям штату потрібно було пройти перевірку кримінальної історії, аби отримати відповідний дозвіл на володіння й носіння зброї.

Загалом у США близько 20 штатів не вимагають перевірок для людей, які хочуть придбати пістолет або гвинтівку. У лютому до цього переліку приєдналась Монтана. Як пише ABC, за схожі ініціативи виступають посадовці у Теннесі та Юті, й загалом серед консервативних політиків на місцевому рівні лунають ідеї про послаблення контролю за озброєнням цивільного населення.

Зараз більшість штатів вимагають спеціальної підготовки й перевірки тих, хто хоче купити й носити із собою зброю, наприклад, у куртці або сумці. Національна асоціація власників вогнепальної зброї заявляє, що такі вимоги неефективні й підривають права американців згідно із Другою поправкою до Конституції США.

Скільки зброї на руках в американців?

Американці мають 45% від усієї світової зброї, якою володіє цивільне населення. На 100 жителів США припадає 120 гвинтівок. Крім того, Америка – країна із найвищим рівнем смертності через вогнепальну зброю. У 2019-му від куль загинули майже 40 тисяч людей.

Після чергової масової стрілянини у супермаркеті в Колорадо й убивства працівників масажних салонів в Атланті президент Джо Байден заговорив про негайну потребу посилити контроль за обігом зброї у США – країні, де діє чи не найменше обмежень за гвинтівками.

При цьому статистично після резонансних випадків масової стрілянини населення лише активніше скуповує зброю, побоюючись, що її заборонять.

Зокрема у березні, ФБР провело на понад третину більше перевірок для видачі дозволів на володіння зброєю, ніж у лютому, повідомляє CNN. Із майже 5 мільйонів перевірок кримінальної історії, яку почало бюро, понад 2 мільйони були саме запити для купівлі зброї.

Також, як Голос Америки повідомляв раніше, великий підйом продажів пістолетів і гвинтівок відбувся на початку пандемії. У червні американці купили рекордні майже 4 мільйони одиниць вогнепальної зброї. Найбільший сплеск таких покупок, за даними в ФБР, припадає на середину березня, коли президент Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації через COVID-19. Другий – на початок червня в розпал протестів за расову рівність у США.

Позиції демократів та республіканців

У 1994-му Конгрес підтримав заборону на напівавтоматичну зброю, але закон сплив у 2004-му, й його не поновили через опір республіканців, які й далі виступають проти.

"Щоразу після масової стрілянини демократи у цьому комітеті пропонують забрати у законослухняних громадян зброю, тому що це їхня політична мета", - заявив сенатор-республіканець Тед Круз.

Чак Грасслі, сенатор-республіканець, також підкреслив: "Як і багато американців, я ціную своє право на володіння зброєю. У діалозі про контроль над зброєю ми рідко замислюємось, наскільки багато американців єдині у своїй підтримці й використанні цього права".

Також Байден закликав Сенат підтримати закон, проголосований у Палаті представників, що розширить перевірки для покупців зброї.

Ричард Блументаль, сенатор-демократ назвав можливі подальші кроки демократів: "Розширені перевірки кримінальної історії, закони, що запобігають ризику суїцидів, масових розстрілів і злочинів на грунті ненависті. Захист жертв домашнього насильства, стандарти безпечного зберігання зброї".

Реальні перспективи

Експерти кажуть: хоча Байден обіцяв покінчити з насильством, невідомо, стільки політичного капіталу він готовий на це витратити, адже зараз в адміністрації є інші пріоритети, включаючи боротьбу проти коронавірусу, міграційну реформу, план із розвитку інфрактруктури. Раніше президентам-демократам також не вдавалось цього зробити, навіть після вбивства 20 школярів у 2012 році.

Крім того, право на володіння зброєю закріплене у Конституції. Й навіть якщо закон про посилення контролю за зброєю вдасться ухвалити у Конгресі, Верховний суд може визнати його неконституційним, там зараз 6 із 9 суддів – консервативні. Потужне й лобі захисників прав власників зброї.

"Якщо щось зможе бути прийнятим, то це ініціативи із загальних перевірок кримінальної історії для придбання зброї, закриття шпарин у законодавстві, пов’язаних із продажем в інтернеті чи у правилах проведення перевірок", - каже Даррелл Міллер, представник університету Дюк.

На думку експертів, таке масове озброєння населення несе суттєві ризики, зокрема, почастішання насильства зі стріляниною, суїцидів і нещасних випадків через необережного поводження зі зброєю як дорослими, так й дітьми. Також деякі правоохоронці кажуть, що зброя не завжди може захистити, якщо вона у недосвідчених руках, й, наприклад, перцевий балончик може бути ефективнішим.

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