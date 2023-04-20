Естонія оголосила про нову зброю для України напередодні Рамштайну

Естонія повідомила, що надсилає в Україну додатковий пакет зброї на тлі суперечок, що точаться між членами Європейського Союзу щодо закупівель боєприпасів для Києва напередодні очікуваного контрнаступу.

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що він ухвалив рішення в рамках домовленостей ЄС надіслати зброю і боєприпаси для ЗСУ.

«Ухвалив рішення та повідомив новий естонський уряд, що міністерство оборони Естонії надішле 155-мм снаряди до України як нашу частку в домовленості ЄС про 1 мільйон патронів для України. Додатково пристрої нічного бачення та боєприпаси 5,56 мм для ЗСУ. Будемо детальніше обговорювати естонську допомогу Україні з Олексієм Резніковим завтра в Рамштайні», – написав естонським міністр оборони у Twitter.

Наприкінці березня ЄС домовився про відправлення Україні 1 мільйона боєприпасів протягом наступних 12 місяців. Країни ЄС мали об’єднати зусилля і гроші заради цієї мети.

Згідно з планом, ЄС мав виділити 1 мільярд євро країнам, які зможуть або негайно передати боєприпаси зі своїх власних запасів, або перенаправити існуючі замовлення. Після цього ЄС він мав виділити ще 1 мільярд євро, на спільну закупівлю боєприпасів. На останньому етапі план мав підвищити здатність Європи виробляти необхідну зброю, цей план був розрахований на роки вперед.

Але, як повідомляє часопис Politico, посилаючись на свої джерела у дипломатичних колах, країни ЄС у середу не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на закупівлю боєприпасів в Україні – лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн.

Як каже Politico, конфлікт навколо цього питання відбувся між Францією та Польщею. Франція вимагає залишити гроші в межах блоку, деякі інші країни ЄС не проти того, щоб замовляти зброю також у США та Великій Британії.

Поки Швеція, як головуюча країна ЄС, намагається допомогти знайти компроміс, репортери очікують, що переговори затягнуться до наступного тижня, тобто міністри закордонних справ ЄС не матимуть угоди під час зустрічі в понеділок у Люксембурзі, на якій обговорюватиметься це питання. Також не буде ясності і до зустрічі міністрів оборони партнерів України в Рамштайні у п’ятницю.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у четвер, що розчарований тим, що в ЄС не досягли згоди щодо закупівлі боєприпасів для України.

«Засмучує неспроможність ЄС виконати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію в ухваленні нових важливих рішень у сфері безпеки. Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями», – написав український міністр.

Також, як повідомив Голос Америки, Данія та Нідерланди заявили у четвер про те, що вони планують надати Україні щонайменше ще 14 відремонтованих бойових танків Leopard 2 до початку 2024 року.

Очільник НАТО Єнс Столтенберґ, який перебуває у Києві, заявив, що очікує, що інші країни також «зроблять нові заяви про конкретну військову підтримку Україні» на зустрічі в п’ятницю в Німеччині.