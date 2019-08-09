Трамп: зброя не має потрапляти до рук психічно хворих

Законодавці США ведуть переговори про можливість встановлення у США обов'язкової перевірки (background checks) бажаючих придбати вогнепальну зброю. Про це президент США Дональд Трамп написав у п'ятницю у Twitter.

"Відбувається серйозна дискусія між лідерами Палати представників та Сенату США щодо серйозних перевірок анкетних даних бажаючих придбати вогнепальну зброю. Я також спілкуюсь із Національною асоціацією власників вогнепальної зброї та іншими, щоб їх дуже сильні погляди з даного питання були повністю представлені та розглядались з повагою. Вогнепальна зброя не має потрапляти до рук психічно хворих, божевільних людей. Я - найбільший захисник Другої поправки до Конституції США, але ми повинні працювати разом заради блага та безпеки нашої країни. Речі в рамках здорового глузду мають бути реалізовані на благо усіх!" - твітує Трамп.

Ми повинні працювати разом заради блага та безпеки нашої країни. Речі в рамках здорового глузду мають бути реалізовані на благо усіх!

Національна асоціація власників вогнепальної зброї - це організація, яка обстоює права власників вогнепальної зброї. Її пов'язують із зусиллями спрямованими проти законопроектів, які б ускладнили доступ мешканців США до вогнепальної зброї. Організацію називають політичним союзником Республіканської партії США та президента Дональда Трампа.

Заява президента США пролунала на тлі вимог до уряду та законодавців США вдатись до кроків, які б обмежили доступ до зброї у Сполучених Штатах. У США право на володіння та носіння зброї передбачено Другою поправкою до Конституції. Дана поправка вказує на відповідне право, як на складову безпеки США.

Між тим, численні політики, громадські діяти та ін. вказують, що вільний доступ мешканців США до зброї, можливість порівняно легко придбати її, значною мірою обумовлюють велику кількість злочинів з використання вогнепальної зброї у країні, та зокрема сприяють феномену масових стрілянин. Так вказується, що у певних ситуаціях у США можна легально придбати вогнепальну зброю у спосіб, який не вимагає перевірки анкетних даних покупця та ін.

У серпні зловмисники здійснили розстріли людей у двох американських містах. Загинули та отримали поранення десятки осіб. Як повідомляється, принаймні в одному з цих випадків нападника мотивувала ідеологія ненависті, ворожість до латиноамериканців.

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