Збирати кошти на лікування рідних чи армію відтепер можна за допомогою спеціальної функції у Facebook

Інструмент відкритий мешканців США і дозволяє збирати гроші на особисті цілі, як наприклад, лікування друга
Функція фандрейзингу, яку Facebook запустив у березні, тепер стане доступною для приватних осіб. Досі користувачі мали можливість запускати кампанії збору коштів лише для неприбуткових організацій, внесених до спеціального переліку.
Тепер інструмент відкритий для всіх повнолітніх користувачів, які проживають у США, дозволяючи більшій кількості людей збирати гроші на особисті цілі, як наприклад, лікування друга.
Як повідомляє Facebook, розробники були натхненні реакцією людей на тестову версію.
Для користувачів мережі не буде складно створити власний фандрейзер і запросити друзів долучитися. Люди зможуть дізнатися про людину, яка ініціювала збір коштів, і особу, для кого проводиться кампанія, а також побачити друзів, які зробили пожертви.
Ось перелік доступних категорій для збору коштів:
Фандрейзери для неприбуткових організацій існуватимуть паралельно з особистими.
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