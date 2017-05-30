Збирати кошти на лікування рідних чи армію відтепер можна за допомогою спеціальної функції у Facebook

Інструмент відкритий мешканців США і дозволяє збирати гроші на особисті цілі, як наприклад, лікування друга

Функція фандрейзингу, яку Facebook запустив у березні, тепер стане доступною для приватних осіб. Досі користувачі мали можливість запускати кампанії збору коштів лише для неприбуткових організацій, внесених до спеціального переліку.

Тепер інструмент відкритий для всіх повнолітніх користувачів, які проживають у США, дозволяючи більшій кількості людей збирати гроші на особисті цілі, як наприклад, лікування друга.

Як повідомляє Facebook, розробники були натхненні реакцією людей на тестову версію.

Для користувачів мережі не буде складно створити власний фандрейзер і запросити друзів долучитися. Люди зможуть дізнатися про людину, яка ініціювала збір коштів, і особу, для кого проводиться кампанія, а також побачити друзів, які зробили пожертви.

Ось перелік доступних категорій для збору коштів:

освіта (навчання, книги або канцелярські приладдя);

медицина (процедури, лікування або травми);

медицина для тварин (ветеринарні процедури, лікування або травми);

допомога під час кризи (суспільні кризи або стихійні лиха);

особисті незвичайні ситуації (пожежі, крадіжки або автомобільної аварії);

похорон і втрати (витрати на похорони або допомога рідним після втрати близької людини);

спорт (обладнання, змагання або збори команди);

громада (обслуговування околиці, поліпшення в громаді або поліпшення стану навколишнього середовища).

Фандрейзери для неприбуткових організацій існуватимуть паралельно з особистими.

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