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"Ми навчаємо ваших військових, але насправді ви навчаєте нас". Дружина британського прем'єра на зустрічі з Оленою Зеленською
Перша леді України Олена Зеленська прибула до Великої Британії у четвер, щоб взяти участь у коронації короля Чарльза ІІІ. Її присутність на коронації, на думку місцевих оглядачів, означає зміцнення дипломатичних зв’язків між Британією та Україною на тлі російської воєнної агресії проти України.
Візит першої леді України розпочався з відвідин резиденції прем’єр-міністра країни Ріші Сунака на Даунінг-стріт, 10 на запрошення його дружини, Акшати Мурті.
Олена Зеленська подякувала Великій Британії за підтримку України, за піклування про українських біженців та за підготовку українських військових. Акшата Мурті сказала, що ця співпраця є корисною для обох сторін.
"Ми навчаємо ваших військових, але насправді ви навчаєте нас. Ми вчимося в України та українців, як бути такими сильними та витривалими", – сказала Мурті.
Зеленська також подякувала Британії за організацію пісенного конкурсу Євробачення разом з українськими партнерами. Україна виграла право проведення Євробачення цього року, але через війну організацію пісенного конкурсу, вперше у його історії, взяла на себе інша країна.
"Нездатність країни-переможця прийняти цей конкурс має стати ще одним нагадуванням світові про загарбницьку війну Росії проти України", – наголосила Зеленська.
Вона також згадала Конференцію з відновлення України, яка відбудеться в червні цього року в Лондоні, і подякувала за її організацію прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку, який приєднався до зустрічі.
"Упевнена, що Конференція значно пришвидшить практичну реалізацію заходів з відновлення України. Ми з нетерпінням чекаємо конкретних результатів і рішень. Окрім важливості військової допомоги, не менш важливим є питання допомоги цивільному населенню – відновлення лікарень та шкіл, лікування поранених, надання психологічної підтримки", – наголосила Зеленська.
Як повідомляє сайт президента України, Олена Зеленська передала Акшаті Мурті запрошення на Саміт перших леді та джентльменів, який вже втретє організовує дружина українського президента. Він запланований на 6 вересня, має відбутися у Києві та буде присвячений темі ментального здоров’я.
У четвер Зеленська та Мурті відвідали разом бібліотеку в центрі Лондона, де вони зустрілися з українськими дітьми.
Коронації короля Чарльза III, для участі в якій прибула перша леді України, має відбутися в суботу. Зеленська буде серед десятків світових лідерів і глав держав, запрошений на цю історичну подію.
Церемонія відбудеться у лондонському Вестмінстерському абатстві, де у вересні відбувся похорон матері Чарльза, королеви Єлизавети II після її смерті у віці 96 років.
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- Голос Америки
Розвідка США: Росія навряд чи зможе провести сильний наступ цього року. Відео
"Навіть якщо контрнаступ України не буде повністю успішним, росіяни навряд чи зможуть провести сильну наступальну операцію цього року", – заявила директорка нацрозвідки США Авріл Гейнс.
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ЄС схвалив виділення мільярда євро на снаряди калібру 155 мм для України
Рада Європи в п'ятницю остаточно схвалила надання мільярда євро на закупівлю боєприпасів для України серез Європейський фонд миру.
"Допомога піде на фінансування поставок для Збройних сил України артилерійських снарядів калібру 155 мм і, якщо буде такий запит, ракет, які спільно закуплять країни-члени ЄС у оборонної промисловости Європи", - йдеться в рішенні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав "довгоочікуване" рішення ЄС надати другий транш обсягом мільярд євро. "Цей крок зміцнює довгострокові оборонні спроможності України та стійкість в подоланні російської агресії", - твітує міністр.
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель назвав рішення "значним кроком" і відзначив, що ЗСУ швидко потрібні значні обсяги боєприпасів.
"Разом з попереднім рішенням швидко надати боєприпаси із запасів, ми надаємо 2 мільярди євро на цю мету, що збільшить загальну військову допомогу ЄС Україні до 5,6 млрд євро", - заявив посадовець.
Як раніше повідомляв Голос Америки, ЄС також планує інвестувати у оновлення і розширення потужностей оборонної промисловості. Відповідні пропозиції ЄС буде надано вже незабаром, оголошував раніше Боррель.
Іван Федоров – про контрнаступ, партизанів Мелітополя та розправу над колаборантами. Відео
Мелітополь, який росіяни окупували ще в лютому 2022 р, досі чинить опір російським загарбникам. Незважаючи на русифікацію назв вулиць, численні пропагандистські організації і навʼязування російських паспортів, в місті активно працює підпільний український рух і регулярно самознищуються колаборанти.
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Резніков озвучив 7 очікувань від саміту НАТО
Немає альтернативи членству України в НАТО, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні під час конференції у вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична рада" в п'ятницю, присвяченій підготовці до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі в липні.
Резніков озвучив сподівання, що рішення Вільнюського саміту міститимуть наступні сім пунктів:
- Відданість членству України в НАТО. "Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства", - додав міністр.
- Гарантії безпеки України від НАТО, що діятимуть до вступу України в Альянс.
- Готовність НАТО підтримати формулу миру, запропоновану президентом України Володимир Зеленський. Як повідомлялось, Зеленський представив десятикрокову формулу миру на саміті G20 цього року. Вона, серед іншого, включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал над винними в агресії та безпекові гарантії для України.
- Продовження відданості НАТО забезпечувати нагальні оборонні потреби України, включаючи ППО, далекобійну артилерію, боєприпаси, танки та бойові літаки.
- Оборонна підтримка України до того, як буде повністю відновлено суверенітет України.
- Створення механізму кризових консультацій з Україною в рамках Статті 4 Статуту НАТО.
- Перетворення Комісії НАТО - Україна на Раду НАТО - Україна, з переходу України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичної допомоги та розмінування.
Раніше цього тижня міністри оборони Бухарестської дев'ятки, союзників зі східного краю НАТО і ЄС закликали обговорити майбутнє членство України в НАТО саме на липневому саміті у Вільнюсі.
Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що «усі союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом», і що Україна заслужила своє місце в Альянсі. При цьому зауважив, що зараз питання членства – не на часі. «Зараз головна увага полягає в тому, щоб забезпечити перемогу України над Росією», – сказав Столтенберґ.
Офіційну позицію щодо перспектив членства України в НАТО (та зокрема обговорення цього питання влітку на Вільнюському саміті) журналістам пояснив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.
Так, за його словами, Сполучені Штати підтримують політику “відкритих дверей” НАТО, але наразі зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України у її протистоянні російській агресії.
Таку ж позицію раніше висловив і представник Білого дому, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.
Ведант Пател також додав, що потенційний вступ України до НАТО – колективне рішення, і це визначатиме весь Альянс.
Під час брифінгу журналісти попросили речника Держдепу прокоментувати публікацію французької газети Le Monde про розбіжності серед союзників щодо перспективи членства України в НАТО.
“Те, на чому ми зосереджені зараз – це забезпечення підтримки наших українських партнерів у вирішенні викликів, з якими вони зараз стикаються, а це величезна російська агресія, російські напади на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Росія нехтує основами Статуту ООН, що стосуються територіальної цілісності та суверенітету. Тож це те, на чому ми продовжуємо зосереджуватися”, - сказав посадовець.
Більше 50 країн, в рамках НАТО а також в рамках Координаційної групи з оборонної допомоги в форматі "Рамштайн", що працює під головуванням США, надають Україні масштабну безпекову допомогу.
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