Напередодні в інтерв’ю Washington Post Володимир Зеленський розповів про значення для України західної зброї. За його словами, поставки важкого озброєння суттєво змінили ситуацію на полі бою.
Зеленський в інтерв’ю Washington Post: поставки важкого озброєння суттєво змінили ситуацію на полі бою. Відео
Незабаром до України прибуде більше безпекової допомоги зі США. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков за підсумками розмови з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Очільники оборонних відомств також обговорили проведення нового засідання Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”.
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