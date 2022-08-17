Зеленський в інтерв’ю Washington Post: поставки важкого озброєння суттєво змінили ситуацію на полі бою. Відео

Незабаром до України прибуде більше безпекової допомоги зі США. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков за підсумками розмови з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Очільники оборонних відомств також обговорили проведення нового засідання Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”.