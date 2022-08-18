Росія погрожує «зупинити» окуповану Запорізьку атомну станцію

На тлі міжнародних спроб не допустити аварії на захопленій російськими військами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) на півдні України, у Москві заявили про можливу її зупинку через те, що названо «пошкодженнями» окремих систем станції внаслідок бойових дій.

Російська армія повинна відійти з території АЕС і всіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції.

Україна звинувачує Росію у перетворенні станції, найбільшої у Європі, на військовий об’єкт і звернулася до міжнародної спільноти із застереженням, що російські дії на території АЕС загрожують світу катастрофою подібною на чорнобильську.

Раніше президент України Володимир Зеленський вказав, що «кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки, для наших спецслужб, для нашої армії».

Очікують, що ситуація на ЗАЕС буде однією з тем переговорів генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з Володимиром Зеленським у Львові 18 серпня.

«Російська армія повинна відійти з території АЕС і всіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ, і відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб, дуже швидко й максимально ефективно», - сказав Зеленський у зверненні 17 серпня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 18 серпня повідомив, що керівник Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі підтвердив готовність очолити делегацію для відвідання Запорізької АЕС.

«Я наголосив на нагальності місії, щоб дати раду загрозам створеним російськими бойовими діями», - підкреслив український міністр.



Тим часом у Москві досі заявляли, що візити міжнародних делегацій неможливі.

18 серпня командувач російськими силами радіоактивного, хімічного і біологічного захисту Ігор Крилов сказав, що внаслідок обстрілів пошкоджені допоміжні системи станції.

Він також застеріг, що у разі аварії на станції радіоактивні викиди можуть досягти Німеччини, Польщі й Словаччини.

Російська армія захопила Запорізьку АЕС в ході наступу на півдні України ще у березні і вона залишається близько до смуги активних бойових дій.

У Москві заперечують, що розмістили на території ЗАЕС російські важкі озброєння.