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Про що Україна говоритиме з Росією у новому раунді переговорів у Туреччині
Президент України Володимир Зеленський з великими застереженнями висловився щодо нового раунду переговорів української делегації України з російськими представниками цього тижня в Туреччині.
У зверненні оприлюдненому 28 березня та в кількох інтерв’ю напередодні він говорив про важливість того, що робить українська армія разом політичними і дипломатичними зусиллями на міжнародній арені, де Київ домагається більшої підтримки і нових санкцій проти Росії.
Війська мають бути виведені, гаранти все підпишуть, і далі все це працюватиме.
«Збройні сили нашої держави стримують окупантів, а на частині напрямків роблять навіть кроки вперед. Молодці...» - підкреслив Зеленський.
Згадавши про новий раунд переговорів з російської стороною, український президент сказав, що це «непогано», але застеріг: «Подивимося на результат».
«Наші пріоритети на переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави», - сказав він.
У низці інтерв’ю впродовж вихідних Володимир Зеленський говорив також про готовність української сторони до обговорення майже всіх питань, які піднімає Москва.
Зокрема в інтерв’ю журналістам тижневика Economist, які для розмови побували у Києві, він заявив, що «перемога» України у цій війні з Росією полягала б, насамперед у тому, щоб «зберегти якомога більше життів».
«Так, зберегти якомога більше життів, бо без цього ніщо не має сенсу. Наша земля – це важливо, так, але зрештою, це лише територія», - сказав Зеленський у розмові, додавши, «але ми будемо воювати за кожне місто».
Натякаючи на те, що виглядає як припустимість компромісів, Зеленський сказав: «Наша перемога може бути тимчасовою, можливо без вирішення усіх питань…»
В іншому інтерв’ю минулими вихідними український президент розмовляв з групою російських журналістів про готовність обговорювати з Росією можливість нейтральності України.
«Гарантії безпеки і нейтралітет, без’ядерний статус нашої держави. Ми на це готові», - сказав він журналістам телеканалу Дождь, часописів Коммерсанть , Новая Ґазета і YouTube-каналу Зыгарь.
Але Володимир Зеленський наголосив, що ключові питання домовленостей з Росією мали б пройти схвалення на референдумі, який за його словами можливий лише після повного виведення російських військ з території України.
Він також не оминув питання російської мови в Україні, яке Москва постійно піднімає, наполягаючи на розширенні вжитку російської.
«У нас усі говорять так як хочуть і якою очуть мовою», - підкреслив Зеленський, заявивши, що треба говорити про «взаємну повагу» до мов усіх сусідніх країн.
«Мене цікавить такий договір, я хочу його підписати. Я хочу його підписати з усіма країнами-сусідками. Мене цікавить Росія, Угорщина, Польща – у нас багато історичних питань, Румунія тощо. У нас багато національних меншин. І цього договору буде достатньо для поваги тих чи інших мов як усередині країни, так і ззовні. Тому питання мови, я впевнений, піде з порядку денного, тому що буде вирішене», – сказав Володимир Зеленський.
Зеленський зауважив російським журналістам, що на переговорах з Москвою українські представники не обговорюють те, що Кремль називає «денацифікацією» та «демілітаризацією» України, бо за словами українського президента «це абсолютно незрозумілі речі».
На наступний день після розмови з російськими журналістами Володимир Зеленський зауважив, що російська влада заборонила російським ЗМІ публікувати те інтерв’ю.
«Так і написали – вимагають відмовитися від публікації розмови. Це було б смішно, якби не було так трагічно. Знищили свободу слова у своїй державі, намагаються зруйнувати сусідню державу. Зображають себе глобальним гравцем. А самі при цьому бояться відносно короткої розмови з кількома журналістами», - сказав Зеленський.
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- Голос Америки
Посолка України у США: “Треба питати не Україну, від чого вона готова відмовитись. А себе - що ти зробив, щоб зупинити цю війну”
Посолка України у США Оксана Маркарова в інтерв’ю американському каналу NBC, в програмі Meet The Press, назвала російське вторгнення в Україну “брутальним геноцидом, що має на меті знищити Україну як націю”.
“Впродовж 33 днів Україна захищає себе та захищає Європу від однієї з найбільших, найбрутальніших автократичних країн, яка має ядерну зброю. Ми вже багатьох здивували тим, що ми не здалися, що ми не лише мотивовані захистити наші домівки, а й захищаємо кожен сантиметр нашої території, і нам потрібні різні види озброєнь, щоб це робити”, - сказала українська дипломатка у неділю, 27 березня.
Вона зауважила, що український президент ніколи не просив партнерів чи союзників відправити на війську солдатів, натомість, заявила Маркарова, “ми потребуємо різні види озброєнь, зокрема літаки, протиповітряну оборону, щоб зупинити ці брутальні руйнування”.
“Ми потребуємо безперервного потоку поставок від усіх, хто готовий їх нам дати, щоб перемогти”, - сказала очільниця українського посольства у США.
Вона зокремак розповіла американській аудиторії про використання росіянами фосфорних бомб: “У нас є підтверджені дані про використання (росіянами - ред.) фосфорних бомб, кластерних та інших. Немає сумніву, що в Путіна та його оточення немає червоних ліній, вони руйнують школи, театри, лікарні, міста, що може їх зупинити?”
На питання ведучого, на які поступки на переговорах Україна може піти, щоб швидше завершити цю війну, Маркарова відповіла: “Ми готові вести переговори, але ми не готові здаватись”
“Треба не Україну питати, від чого ми готові відмовитись, щоб Росія припинила цю агресію. Ми маємо спитати, що кожен з нас готовий зробити, щоб зупинити цю війну. Інакше це означатиме, що брутальність, олігархи, військові злочинці переможуть на цій планеті”, - додала українська дипломатка.
Українські активісти вийшли на масштабний мітинг в столиці США, Вашингтоні
Українці в США зібрались мітинг біля Меморіалу Лінкольна в американській столиці, місті Вашингтон. Акцію приурочили до відрахування одного місяця із дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке почалось 24-го лютого, 2022 р.
Організаторами події виступили такі громадські об'єднання як United Help Ukraine, Український Конгресовий Комітет Америки, U.S. Ukrainian Activists, Razom, а також "Renew Democracy Initiative". Як стверджують активісти, вони вдячні тій роботі на підтримку України, яку вже проробила чинна адміністрація 46-го президента США Джо Байдена, "але іще багато роботи попереду". Вони закликають США:
1. Закрити небо і забезпечити Україну ефективними системами протиповітряної оборони;
2. Припинити ділові зв'язки з РФ та відключити усі рос. банки від SWIFT;
3. Надати гуманітарну допомогу;
4. Спростити процедури для українських біженців у США.
В рамках події слово мають: Президент Зеленський (відеозвернення), посолка України в США Оксана Маркарова, колишня посолка США в Україні Марі Йованович, директор відділу захисту демократії та засновник "Weekly Standard" Білл Крістол, старший радник із зовнішньої політики сенатора Бенджаміна Кардіна Том Меліа, та та інші.
Акція почалась о 14:00 за Вашингтоном, 21:00 за Києвом. У соцмережі Фейсбук свою присутність на події підтвердили майже 500 людей. Пряму трансляцію із місця події веде журналістка Голосу Америки, Катерина Лісунова.
- Голос Америки
Великобританія припиняє дослідницьку співпрацю з Росією та виділяє 3 млн. фунтів українським науковцям
Великобританія припиняє значну частину дослідницької співпраці з Росією та виділить з мільйона фунтів-стерлінгів для фінансування українських дослідників, які мусили залишити Україну через війну, повідомляє портал timehighereducation.com з посиланням на заяви міністрів.
У неділю міністри заявили, що уряд «призупиняє фінансування всіх дослідницьких програм, які мають зв’язки з російською державою та інституціями» та «зупинять всі поточні проекти, які напряму приносять користь російському режиму. Великобританія також не буде фінансувати нові партнерські проекти з Росією після її вторгнення в Україну.
Раніше головний фонд UK Research and Innovation заморозив всі виплати та гранти науковцям в Росії. Йдеться про 50 грантів на загальну суму десятки мільйонів фунтів-стерлінгів. Уряд попросив британські інституції переглянути будь-які додаткові фінансові та академічні зв’язки з Росією, які не мають державного фінансування.
В матеріалі використані джерела timehighereducation.com.
- Голос Америки
Папа Римський закликав людство відмовитися від воєн: "Війна руйнує майбутнє України"
Загроза глобального конфлікту, пов'язана з російським вторгненням в Україну, має переконати всіх у тому, що настав час, коли людству слід відмовитися від воєн, допоки війни не знищили все людство, - про це заявив під час недільного Богослужіння Папа Римський Франциск.
«Минуло більше місяця з моменту вторгнення в Україну... Як і будь-яка війна, ця (війна) є поразкою для всіх і для кожного», - сказав Понтифік, звертаючись до тисяч вірян на площі Святого Петра.
"Ми повинні відкинути війну - місце смерті, де батьки та матері ховають своїх дітей, де чоловіки вбивають своїх братів, навіть не бачачи їх, де сильні вирішують, а бідні вмирають", - сказав понтифік.
Папа Франциск наголосив, що війна в Україні руйнує майбутнє цієї країни.
Він згадав статистику, яка свідчить про те, що половина всіх дітей в Україні були змушені залишити країну.
"Це жахлива жорстокість війни, варварство і блюзнірство", - сказав Папа, закликавши людей не сприймати війну як щось неминуче.
“Якщо ми вийдемо з цієї (війни) такими, якими були раніше, то ми всі будемо в чомусь винні. Зіткнувшись із небезпекою самознищення, людство має зрозуміти, що настав час відмовитись від воєн, прибрати їх з людської історії, перш ніж війни викреслять людину з історії”, - зазначив Папа Франциск.
Від початку російського вторгнення в Україні 24 лютого, Папа Римський неодноразово у молитвах та проповідях закликав до миру.
«Досить! Стоп! Нехай замовкне зброя. Ведіть переговори про мир по-справжньому», - додав глава Католицької церкви.
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