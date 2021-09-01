Джавеліни, угода про страгічне партнерство, реформи в Україні: про що домовлятимуться Зеленський та Байден

“Президент Зеленський отримав від цієї адміністрації стільки ж, якщо не більше уваги за будь-яку іншу європейську країну”, - кажуть в Білому домі напередодні зустрічі українського та американського президентів. Там очікують, що візит буде насиченим і підтвердить високий рівень співпраці двох країн.

Очікується, що президенти проведуть розширену двосторонню зустріч разом із своїми ключовими радниками, після чого Володимир Зеленський та Джо Байден обговорять важливі питання тет-а-тет.

В Білому домі повідомили, що президент Байден планує висловити тверду підтримку безпеки, суверенітету та євроатлантичних прагнень України, а також обговорити програму українських реформ - як уже наявні досягнення, так і те, що потрібно вдосконалити. Тож про що конкретно домовляться президенти?

Угода про стратегічне партнерство

Чи не основна домовленість, про яку оголосять Володимир Зеленський та Джо Байден, буде стосуватись відновлення Комісії стратегічного партнерства, яка не діяла вже декілька років.

А вже цієї осені очікується проведення зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, протягом якої вони затвердять новий статут, який визначатиме “параметри тіснішої співпраці заради вирішення викликів ХХІ століття”.

Оборона

Однією з ключових тем зустрічі стане оборонна співпраця. “Президент Байден очікує почути повнішу інформацію від президента Зеленського щодо поточної безпекової ситуації”, - заявили в Білому домі. Також очікується, що частина розмови Зеленського та Байдена буде зосереджена на перспективах членства України в НАТО. Втім, жодних нових домовленостей тут не передбачають.

Натомість напередодні візиту Володимира Зеленського США пообіцяли надати Україні додаткові 60 мільйонів військової допомоги. В адміністрації Байдена кажуть, що це було необхідним через “значне зростання військової активності Росії вздовж кордонів України”, а також через порушення режиму тиші та інші провокації.

В новому пакеті військової допомоги США будуть протитанкові комплекси “Джавелін”, а також інша оборонна летальна та нелетальна зброя.

На додачу, за день до зустрічі Зеленського та Байдена міністри оборони України та США підписали угоду про стратегічну оборону двох країн, яка має на меті поглибити безпекову співпрацю Києва та Вашингтона - зокрема в Чорному морі, сфері кібербезпеки та обміну розвідданими.

Реформи

В Білому домі відзначають “величезний прогрес”, який Україна зробила в реформах врядування, верховенства права та боротьби з корупцією починаючи з 2014 року.

При цьому там очікують, що Зеленський та Байден обговорять подальше втілення реформ, які наблизять Україну до євроатлантичних принципів. Серед них в американській адміністрації роблять акцент на незалежності антикорупційних інституцій, законодавстві щодо прав людини, а також інших ключових реформах українського уряду.

На підтримку втілення цих реформ цього року США планують виділити Україні 463 мільйони доларів.

Енергетика

Напередодні зустрічі в Білому домі українська делегація відвідала Міністерство енергетики США, де міністри підписали документ про стратегічний діалог у сфері енергетики й клімату. В Білому домі також звертають увагу на питання корпоративного управління державних енергетичних компаній України заради приваблення іноземних інвестицій.

Очікується, що президенти оголосять про нові ініціативи щодо боротьби зі змінами клімату, а також обговорять питання "Північного потоку-2", і те, як США та Україна можуть разом працювати в цьому напрямку.

COVID-19 та гуманітарна допомога

Насамкінець, президенти торкнуться теми спільної протидії COVID-19 - передбачається, що Сполучені Штати нададуть Україні допомогу у вигляді підтримки для холодового ланцюга, що необхідна для транспортування та збереження вакцин, а також майже 13 мільйонів доларів додаткової COVID-допомоги.

На додачу, адміністрація США планує виділили 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для українців, що постраждали від війни з Росією.

У Білому домі додають: впевнені, що зустріч Зеленського та Байдена відбувається у ключовий момент для двосторонніх відносин США та України. В адміністрації США сподіваються, що вона допоможе підняти ці відносини на новий рівень.

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