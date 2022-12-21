Білий дім підтвердив новини про несподіваний візит Зеленського у Вашингтон: деталі

США підтвердили інформацію про те, що український президент Володимир Зеленський збирається відвідати Вашингтон у середу, 21 грудня. Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Цей візит підкреслить непохитну прихильність Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, зокрема через надання економічної, гуманітарної та військової допомоги”, - заявила речниця.

За її словами, візит відбудеться на запрошення президента Джо Байдена. Очікується, що це стане першою поїздкою Зеленського за кордон від початку повномасштабного вторгення Росії. За попереднім планом, український президент проведе в США неповний день, після чого вирушить назад до України.

В обід у Зеленського запланована зустріч з Байденом в Білому домі, а також із командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду. Ввечері український президент, за очікуваннями, виступить зі спеціальним зверненням перед американським Конгресом.

На додачу, в середу Білий дім планує оголосити великий пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів, який серед іншого включатиме передову систему протиповітряної оборони Patriot. Це в спілкуванні з журналістами підтвердив високопосадовець адміністрації США.

В Білому домі сподіваються, що цього тижня Конгрес також схвалить додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів.

Як додав журналістам високопосадовець адміністрації США, протягом зустрічі із Зеленським Байден не закликатиме Україну до переговорів з Росією - навпаки: американський президент працюватиме разом з Конгресом для того, аби забезпечити Україні якомога сильнішу позицію на полі бою протягом цієї зими. Зустріч президентів, за словами посадовця, буде про солідарність, підтримку та координацію дій.

Напередодні низка американських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили про можливий візит Володимира Зеленського у Вашингтон 21 грудня.

За даними журналістів, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі у листі до законодавців у вівторок попросила «всіх членів бути фізично присутніми на нашій сесії в середу ввечері». Вона також додала: «будь ласка, будьте присутні, щоб приділити особливу увагу демократії в середу ввечері».