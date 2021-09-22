На зустрічі з українською громадою у США Зеленський обіцяв подвійне громадянство та порівнював дороги у США та Україні

У вівторок ввечері президент України Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою. Спілкування відбувалося в Українському інституті Америки.

Близько 50 осіб взяли участь у зустрічі, в основному, представники так званої "старої діаспори" та громадських організацій, які працюють в Нью-Йорку та околицях. Один з організаторів зустрічі, Андрій Добрянський, представник Українського конгресового комітету Америки, пояснив це тим, що представники так званої "третьої хвилі імміграції" та їхні нащадки є більш організованими.

Добрянський також зауважив, що через пандемічні обмеження, формат зустрічі не передбачав можливості для громади ставити запитання українському президентові.

Свій виступ Володимир Зеленський розпочав з того, що відзначив роль діаспори в представництві України за кордоном. «Ви – наші амбасадори. Ви захищаєте Україну, її цілісність, і робите це бездоганною. Доказом цього є те, що нас знають, і нас чують», - заявив президент.

Він також пожартував, що бачить Андрія Футея, президента Українського конгресового комітету Америки, частіше, аніж деяких співробітників Офісу Президента.

Володимир Зеленський назвав подвійне громадянство своєю «мрією». «Сподіваюся, що я її реалізую, щоб ви це [ставлення та подяку України] відчували в реальному житті», - повідомив він. У той же час він визнав, що зробити це непросто, і з законом є проблеми: «Бо ти не можеш його [громадянство] зробити усім українцям, бо є такі, які живуть у країнах, які нам не друзі».

Не забув президент і додати українського політичного контексту у виступ, згадавши про свій проект «Велике будівництво». Зокрема, сказав, що під час зустрічі з американськими інвесторами порівняв дороги в Україні та у Нью-Йорку: «У нас дороги вже краще».

Закінчив він свій виступ закликом до громади продовжувати тиск, задля того, аби повернути Україні мир. «Це шлях перемовин, перемовин з дуже складними та непростими державами. Тому потрібен тиск. Усіх», - заявив він.





Після виступу низка представників громади отримали державні нагороди. Зокрема, президентка фонду Revived Soldiers Ірина Дісіпіо-Ващук отримала орден Княгині Ольги. Відзначені нагородами були й Іван Гинянський, засновник та президент групи компаній «Віннер», відомий композитор та бандурист Григорій Китастий, а також Ігор Рудько, національний командир організації Українські американські ветерани.

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