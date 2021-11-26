Зеленський прокоментував "Вагнергейт" і заявив, що Ахметова втягують у держпереворот

На прес-марафоні 26 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що має інформацію про підготовку в Україні державного перевороту.

Отримали інформацію, що 1-го числа в нашій державі буде державний переворот



«Отримали інформацію, що 1-го числа в нашій державі буде державний переворот... 1-2 грудня...», - заявив Зеленський.

Глава держави повідомив також, що, згідно з інформацією спецслужб, у підготовку цього перевороту за участю Росії втягують олігарха Ріната Ахметова.

обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні



«У нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів тощо».

«Його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, що це буде його велика помилка», - сказав Зеленський.

Як він додав, запросить біснесмена Ріната Ахметова «до відповідних органів» послухати цю інформацію.

У Кремлі негайно відповіли Зеленському, спростувавши його заяву про участь Росії у державному перевороті в Україні.

«У Росії не було ніяких планів брати участь»: Пєсков



«У Росії не було ніяких планів брати участь», - запевнив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. За його словами, «Росія ніколи не займається взагалі такими справами».

Під час прес-марафону президент України прокоментував також резонансну тему «Вагнергейту». Зеленський розповів, чому, на його думку, спецоперацію із затримання бойовиків «Вагнера» не можна було дозволяти.

За його словами, він не пристав на пропозицію посадити літак з вагнерівцями в Україні, оскільки йшлося про лайнер турецьких авіаліній, і при цьому президента Туреччини не було поставлено до відома. Як зазначив Зеленський, це посварило б його з Реджепом Ердоганом і зіпсувало б стосунки України з Туреччиною. Крім того, додав Зеленський, він вважав неприпустимим наражати на небезпеку звичайних пасажирів.

Президент назвав колишнього очільника розвідки Василя Бурбу людиною екс-президента Порошенка та «аферистом», який мав на меті його дискредитувати.

«Ви розумієте – це авантюрист і аферист...», - сказав Зеленський. Як він додав, «Мені соромно за цей епізод у житті розвідки».

Як відомо з розслідування проведеного Bellingcat, операція українських спецслужб із затримання 33 бойовиків «Вагнера» не досягла успіху. Василь Бурба пов'язує це із зустріччю перед операцією в Офісі президента.

представники видань і телеканалів, яким відмовили в акредитації, провели акцію протесту



Про те, що Зеленський проведе у п’ятницю пресмарафон, стало відомо в четвер. Тоді ж було повідомлено, що кількість учасників обмежено, аби, як зазначили в Офісі президента, «зосередитися на якості розмови». До переліку запрошених потрапили 32 українських та міжнародних ЗМІ.

А тим часом представники видань і телеканалів, яким відмовили в акредитації, провели акцію протесту під будівлею коворкінгу Creative State Arsenal біля метро «Арсенальна», де проходив захід.

Дивіться також: Як на американській військовій базі святкують День Подяки. Відео