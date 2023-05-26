Президент Зеленський, інші українські лідери надихають випускників американських університетів

Американські ЗМІ коментують неочікуваний виступ президента України Володимира Зеленського та інших українських лідерів на церемоніях випуску студентів американських університетів.

У тиждень, коли церемонії випуску проходять у тисячах американських університетів, українські політичні, бізнесові та духовні лідери є тими, від кого випускники хочуть почути напутнє слово.

У четвер перед випускниками одного з найбільш престижних американських університетів – Університету Джонса Гопкінса - виступив президент України Володимир Зеленський. Він виступав в університетському кампусі Балтімора на Гоумвуд-Філд у прямій трансляції з України.

Під час церемонії президент Університету Джонса Гопкінса Рон Деніелс також вручив президенту Зеленському ступінь почесного доктора наук.

«Президент України Володимир Зеленський, безстрашний поборник своєї нації, захопив світ своєю непохитною хоробрістю перед обличчям величезних викликів», – мовиться у твіті університету.

Представила українського лідера Енн Епплбаум, старша наукова співробітниця Інституту SNF Agora та Школи передових міжнародних досліджень Джонса Гопкінса, а також штатна авторка впливового часопису Atlantic, яка багато писала про війну в Україні та брала інтерв’ю у Зеленського уже під час широкомасштабної агресії.

У своїй 10-хвилинній промові Зеленський говорив про важливість часу, а також про ідеали свободи, самовизначення та демократії.

«Я пишаюся тим, що Україна не втрачає жодного дня у захисті від російського терору, – сказав він. – Кожен день ми робимо все, щоб стати сильнішими, щоб більше захищати людей і рятувати більше життів».

Як зауважує видання Politico, Зеленський використав цю нагоду, щоб подякувати Америці та американцям, які також «не згаяли жодного дня» для допомоги Україні.

«Сполучені Штати також не втратили жодного дня, щоб допомогти Україні відбити російську агресію, – сказав Зеленський. – Президент [Джо] Байден, сильна двопартійна коаліція в Конгресі і, насамперед, американський народ… відповіли на виклик і очолили вільний світ, щоб захистити свободу в Європі».

Як зауважує газета Washington Post, поява Зеленського як почесного гостя і доповідача на церемонії випуску «трималася в суворій таємниці» після того, як ректор університету написав йому листа.

Зеленського не вперше запрошували виступити на церемонії випуску американських студентів. Минулого року в травні, приблизно через три місяці після вторгнення Росії в Україну він виступав перед студентами Стенфордського університету. Тоді він нагадав присутнім, що потрібно займатися своїми захопленнями після закінчення навчання, чого не мали можливість зробити ті, кого призвали на війну.

Цього року американські університети запросили цілу низку українських лідерів для виголошення напутнього слова для своїх випускників.

Перед студентами Бостонського коледжу виступила посолка України в США Оксана Маркарова, яка, перефразовуючи слова Лесі Українки, розповіла, що дало силу українцям постати проти набагато сильнішого і безжального ворога. Вона закликала американських студентів знайти свою внутрішню силу, як це зробила її країна у боротьбі з Росією, щоб вибороти вільний і справедливий світ.

Також перед випускниками вашингтонського Джорджтаунського університету виступив керівник «Укрпошти» Ігор Смелянський, який розповів, як українські поштарі стали героями часу, даючи людям впевненість у надійності зв’язку між різними частинами країни, навіть якщо вони були охоплені хаосом війни.

Розповівши про ризики, які Смелянський і його команда бере на себе під час війни, він сказав випускникам, що хоча легко вписати себе в рамки, інколи найкращою відповіддю на безпрецедентні виклики є подолати норми та відкрити власний шлях.

Перед випускниками католицької Школи права Аве Марія в місті Нейплс у Флориді виступив минулого тижня і український католицький архієпископ Борис Ґудзяк, очільник Філадельфійської архиєпархії Української греко-католицької церкви.

Вчений-богослов та президент Українського католицького університету у Львові, він говорив про «готовність любити і бути вразливим», які він вважає «найважливішим педагогічним питанням, з яким може зіткнутися студент».

Він розповів, як один з найбільш успішних навчальних закладів України починався з мрії кардинала Йосипа Сліпого, якого після майже двох десятиліть звільнили з радянського Гулагу.

Він також навів приклад двох молодих українських юристів, які під час війни залишили прибуткові посади у великих фірмах, щоб служити своєму народу. Один надає юридичну та гуманітарну допомогу вразливим, а інший — служить в українській армії поблизу Бахмута, міста, яке впродовж багатьох місяців не сходить зі сторінок новин.

«У нашому світі, де все здається предметом торгу і про все можна домовлятися, де все є предметом суб’єктивної, індивідуалістичної думки, українці свідчать про те, що існують вічні цінності», – сказав архієпископ Ґудзяк.