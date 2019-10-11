“Обирайте свого президента самі”. Основне з того, що сказав Зеленський про Україну та США

10 жовтня президент Володимир Зеленський провів прес-марафон: понад 14 годин він відповідав на запитання українських та закордонних журналістів. “Марафон” встановив світовий рекорд і став найтривалішою прес-конференцією світового лідера. Однією з найбільш згадуваних тем став скандал у США, посеред якого опинилась Україна. Коротко розповідаємо, що сказав Зеленський про військову допомогу США, його розмову з Трампом та розслідування проти Джо Байдена.

Посла України в США призначать найближчим часом. Втім, його імені поки не розкривають. "Людина обрана, людина з досвідом, дипломат, який дуже добре знає Сполучені Штати. Я думаю, буде призначений найближчим часом".

Зеленський стверджує, що Трамп не чинив на нього жодного тиску в телефонній розмові. “Вони заблокували [військову допомогу] ще до того, як у нас була розмова, але про це в розмові не йшлося. Маю на увазі, що я навіть не знав. … Шантажу не було, тому що це не було предметом нашої розмови”.

В телефонній розмові Зеленський хотів передусім домогтись зустрічі із Трампом. “Цей дзвінок впливав лише на одне – я хочу добитись зустрічі. Я хотів обов’язково зустрітись із президентом, я хочу показати йому нашу команду молоду, я хотів його затягнути в Україну. // Коли я зрозумів, що його не буде у Варшаві, я зрозумів, що нам потрібно зустрічатись у Нью-Йорку, і я йому повинен це показати”.

Протягом зустрічі у Нью-Йорку Зеленський просив Трампа змінити риторику щодо корупції в Україні. “Я йому сказав: дивіться на нас, – ми схожі на корупціонерів? Я вас дуже прошу, пане президенте, будь ласка, у вашій риториці ми дуже просимо, щоб Білий дім змінив цей імідж”.

Конгрес США не звертався до Зеленського із проханням свідчити або надати документи стосовно розслідування про імпічмент Дональда Трампа. “Я не отримував ніякої інформації стосовно якихось документів. До мене ніхто не звертався. Мені здається, це дуже дивно, якщо США звертаються до президента іншої країни: надайте якісь документи, в цілому”.

Володимир Зеленський не хоче втручатись у вибори США. “Я не хочу втручатись ніяким чином у вибори незалежної країни під назвою Сполучені Штати Америки. Обирайте свого президента самі”.

Попри це, він готовий розпочати розслідування щодо втручання України у президентські вибори США в 2016 році. “Коли я говорив з президентом Дональдом Трампом, я казав, що чув про це. Я думаю, що українці повинні розслідувати це самі. Підстави для цього, напевно, є... Ми готові розслідувати втручання України у вибори США 2016 року, якщо воно було”.

Однак спільного слідчого комітету щодо справи газової компанії “Burisma”, Джо Байдена та його сина поки немає. "Слідчого спільного комітету щодо кейсу Байдена поки що немає. Я сказав, що, будь ласка, ми відкриті. Нехай буде міжнародний слідчий комітет. Продовження цієї теми сьогодні немає".

Зеленський сподівається, що Трамп і Путін не укладали жодних домовленостей про Україну без відома Києва. “Я дійсно вірю у те, що мені казав президент США. Що він підтримує Україну і в процесі санкційних відносин, і з приводу припинення війни на Донбасі, і з приводу Криму. Що його відношення стовідсотково на нашій стороні. Але це життя, і все може бути не так, як ми собі уявляємо. І це буде поганий сигнал і поганий меседж. Якщо є якісь угоди з приводу України між Америкою і Росією без участі України, і ми не знаємо про це, це буде поганий сингал не тільки для нас, а в цілому для Америки”.

Зеленський заявив, що не зустрічався з Львом Парнасом та Ігорем Фруманом, яких пов’язують з Руді Джуліані. “Я ніколи не зустрічав цих чоловіків, я чув про них в контексті цієї самої справи, коли пан Джуліані хотів зустрітись зі мною. … Чи хтось із нашої великої Банкової (Офіс президента, - ред.) мала з ними якісь телефонні розмови, я не знаю. Для нас це не важливо. Це не головне для України”.

Офіс президента очікує на офіційний візит до Вашингтона і працює над тим, щоб Дональд Трамп відвідав Україну. “Це й іміджево дуже важливо, і це важливий сигнал і для наших інших партнерів, що США підтримують стратегію і в цілому політику України”.

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