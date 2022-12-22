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Зеленський розповів президенту Польщі про результати візиту до США
Дорогою додому, на зворотному шляху зі Сполучених Штатів Америки до України, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Про це повідомили в Офісі українського президента.
Зустріч відбулася у польському місті Жешув. Про почуте в Америці президент України розповів віч-на-віч польському колезі: “Зустрівся з другом України – президентом Польщі Анджеєм Дудою. В особливому форматі, один на один, обговорили нашу взаємодію, я розповів Анджею про почуте в США, про наше стратегічне бачення наступного року, готуємося, зміцнюємо наші спільні сили”.
На зустрічі у Польщі президенти підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році. Зеленський і Дуда торкнулися широкого спектра тем з акцентом на посиленні обороноздатності Української держави та гуманітарних питаннях, що надзвичайно важливі, зокрема, для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни, - інформує офіційний сайт президента України.
Також Зеленський записав відеозвернення, в якому розповів про результати свого візиту до США. “Їдемо з хорошими результатами. Коли ми кажемо “Патріоти” в Україні і в США, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України, є і фінансова підтримка, й інші домовленості, про них трохи згодом”, - розповів Володимир Зеленський у своєму відеозверненні на Телеграм-каналі.
Як повідомляв «Голос Америки», Володимир Зеленський вчора, 21 грудня, виступив у Конгресі США, наголосивши, що українці та американці борються за спільні цінності, а десятки мільярдів доларів допомоги, яку американські законодавці схвалили для боротьби з російським вторгненням, є «інвестицією в глобальну безпеку». Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі раніше у середу висловила сподівання, що в наступні 48 годин Конгрес затвердить новий раунд «важливої безпекової та економічної допомоги для України». Йдеться про схвалення додаткової екстреної військової та економічної допомоги на суму 44,9 мільярда доларів.
Зеленський провів двосторонню зустріч з президентом США Джо Байденом. Байден висловив підтримку Україні а також досягнунню справедливого миру і оголосив про надання додаткових 2,2 млрд доларів допомоги, включаючи гуманітарну та оборонну допомогу а також першу поставку системи ППО Patriot.
Росія розкритикувала візит Зеленського США. Речник Кремля Песков заявив, що під час візиту не було "реальних закликів до миру".
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Сильна промова, але її може бути недостатньо для голосування в Конгресі – реакції на виступ Зеленського
Промову президента України Володимира Зеленського у середу перед обома палатами Конгресу США коментатори називають «історичною», і такою, що «нагадувала про виступи президента США Франкліна Делано Рузвельта», та «повернула американцям віру у себе».
Прихильники України наголошували на тому, що «перемога України не є справою, важливою лише для неї».
«Щоб свобода вистояла у 21 столітті, Сполучені Штати та вільний світ мають твердо стояти на своєму захисті – в Україні та скрізь, де йому загрожує. Україна повинна перемогти і переможе», – написала у своїй заяві представниця демократів у Палаті представників Марсі Каптур, співголова та засновниця групи підтримки України в Конгресі, до якого входять понад 90 республіканців та демократів.
Cпікерка Палати представників, демократка Ненсі Пелосі, для якої приїзд президента Зеленського був однією з останніх подій на цій посаді перед тим, як більшість в цій палаті Конгресу перейде до республіканців, також висловила переконання, що США допоможуть Україні перемогти у цій війні.
Вона сказала, що звернення президента Володимира Зеленського до Конгресу про рішучість українського народу «надихнуло нас своїм повідомленням про єдність, мужність і стійкість перед обличчям російської агресії».
«Захищаючи свою демократію, вони борються за демократію всюди», – додала Ненсі Пелосі у Twitter.
У середу Пелосі висловила сподівання, що пакет допомоги США в розмірі 47 мільярдів доларів на 2023 рік, який адміністрація Байдена просить схвалити Конгресі, буде проголосовано «протягом наступних 48 годин».
Нинішній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл підтримує цю позицію. Звертаючись до журналістів у Конгресі, він сказав, що «найголовніше, що відбувається у світі – це завдання перемогти росіян в Україні».
«На щастя, у них є лідер, на якого всі можуть рівнятися та яким захоплюватися. І також приємно, що наприкінці року тут є щось, з чим ми всі погоджуємося», – сказав законодавець.
Але, незважаючи на те, що промову багато хто назвав потужною, деякі оглядачі вважають, що їй не вдалося зворушити деяких однопартійців Макконнелла, які категорично виступають проти надання додаткових грошей.
Представниця штату Колорадо в Палаті представників Лорен Боберт написала у Twitter, що не погоджується з таким визначенням пріоритетів для америкнських законодавців.
«Мітч Макконнелл зазначив, що надсилання коштів в Україну «наразі є пріоритетом номер один для США». Дивно, але я думала, що він сенатор від великого штату Кентуккі. Востаннє я перевіряла, Кентуккі був в Америці», – написала Боберт.
Представник Арізони у Палаті представників, республіканець Пол Ґосар говорить, що проблема нелегальних мігрантів стоїть у США набагато гостріше, ніж питання України.
«За останні два роки наш кордон перетнули понад 5 мільйонів нелегалів. Ми перебуваємо під тривалим вторгненням. Жоден "червоний" цент не повинен йти в Україну, поки наш кордон відкритий», – зазначає конргесмен Ґосар у Twitter.
Оглядачі у Washington Post називають такі висловлювання «не надто впливовими, але голосними».
Тим часом кандидат на посаду спікера Палати представників Кевін Маккарті, республіканець з Каліфорнії, високо оцінив промову президента України Володимира Зеленського в Конгресі, але підтвердив, що він повторив, що виступає проти того, щоб надати постраждалій війною країні «необмежений чек».
«Мені здається, що це дуже хороша промова. Він виклав ряд причин, чому вільний світ хоче продовжувати боротьбу. Моя позиція ніколи не змінювалася. Я підтримую Україну, але я ніколи не підтримую необмежений чек», – сказав Маккарті після виступу на спільній сесії, як цитує CNN імовірного лідера більшості з наступного року.
Американська преса нагадує, що метою Зеленського у Вашингтоні була більш потужна зброя для України, щоб наступного року вона могла розпочати великі наступальні операції проти російських сил.
«Він чітко дав зрозуміти, що без цього пакету допомоги українці отримають справжні проблеми і можуть навіть програти війну», – цитує газета New York Times лідера більшості у Верхній палаті сенатора Чака Шумера з Нью-Йорку. Сенатор сказав, що український лідер приватно зустрівся з лідерами Конгресу і сказав їм це особисто. Як пише NYT, перед тим, як розійтися, незадовго до півночі Шумер все ж висловив оптимізм, що «угода може бути досягнута».
Йдеться про схвалення додаткової екстреної військової та економічної допомоги на суму 44,9 мільярда доларів на додаток до приблизно 50 мільярдів доларів, які вже були надіслані Україні цього року.
Як повідомляв «Голос Америки», за кілька годин до прибуття до Вашингтона президента України Володимира Зеленського, США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 1,85 мільярдів доларів, що вперше включатиме систему протиповітряної оборони Patriot.
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G7 планує надати Україні $32 млрд наступного року
"Група семи" планує надати Україні 32 мільярди доларів еконмічної допомоги в 2023 році, повідомило представництво Німеччини, яка цього року головує в G7.
Допомога включатиме 18 млрд євро коштів країн ЄС, економічну допомогу Україні, яку планує затвердити Конгрес США а також 500 млн дол позики від Світового банку, наданої під гарантію Великої Британії та 115 млн канадських доларів надходжень від мита, яке Канада збирає з російського та білоруського імпорту. Японія також готує пакет підтримки України на 2023 рік, йдеться в заяві міністрів фінансів країн G7, виданій в четвер.
В 2022 році, "Група семи" мобілізувала 32,7 млрд дол на допомогу Україні, повідомило представництво.
Допомога дозволила урядові України продовжувати надавати основні урядові послуги, йдеться в заяві міністрів G7. Ця допомога не включає військову, гуманітарну допомогу та допомогу з ровитку, фінансування експорту а також перші програми економічного відновлення. На додачу до цієї допомоги, 6,7 млрд дол США мобілізовано через ЄБРР та Міжнародну фінансову корпорацію.
Міністри засудили російську агресію і заявили, про "моральний обов'язок" підтримати Україну.
"Ми підтверджуємо заяву наших лідерів від 12 грудня 2022 року, - мовиться в заяві міністрів, і приєднуємося до їхнього осуду російської агресії, що призводить до трагічних людських жертв в той час, як Росія продовжує нелюдські та жорстокі напади проти критично важливої інфраструктури, особливо енерго та водопостачання в Україні.
Ми маємо моральний обов'язок підтримати Україну в спротиві неспровокованому нападу на засади міжнародного правопорядку", - йдеться в заяві міністрів.
Наступного року Японія замінить Німеччину в якості головуючого в "Групі семи".
Візит Зеленського до США - реакції
Дорогою до Вашингтона, піл час своєї першої міжнародної поїздки після початку повномасштабного вторгнення Росії, президент України Володимир Зеленський, як повідомляє Euronews, зупинився в Польщі, країні, яка стала ключовим гравцем у допомозі Україні під час війни.
Цей візит і підтримка, яку він представляє, мають величезне значення для Польщі та інших країн регіону, які страждали від могутніших сусідів під час двох світових воєн.
Польський історик Лукаш Адамскі з Центру Мєрошевського у Варшаві сказав Голосу Америки, що з точки зору країн Центральної Європи, запрошення Байденом українського президента відвідати Білий дім і провести зустріч віч-на-віч підкреслює, що ця війна - не лише війна за незалежність України, а й за те, чи має міжнародне право, зокрема Статут Організації Об’єднаних Націй, бути основою міжнародних відносин.
«Боротьба за захист досягнень цивілізованих країн за останні 100 років і повернення до епохи, коли одна держава може вторгатися в іншу, забрати частину території або навіть повністю їх завойовувати. Для країн Центральної Європи - жертв імперської політики Росії, Німеччини та Австрії - це дуже важливо. Тому що вони бачать чинність міжнародного права як головну гарантію своєї безпеки", - сказав Адамскі.
Зеленського як героя зустрічали в Білому домі та у Капітолії США.
У Західній Європі цей візит також сприймають як символічний, як повідомлення світові про те, що США продовжуватимуть інтенсивно підтримувати Україну в її боротьбі за виживання.
Спостерігачі в регіоні були раді почути, як Байден вказав на необхідність «зберігати єдність НАТО», коли мова зайшла про постачання зброї. «Це переконливо говорить про те, що не США, а інші впливові країни НАТО не переконані в необхідності ще більш інтенсивної підтримки України», – сказав Адамскі.
В Україні, країні, яка протистоїть російській агресії понад 300 днів, візит Зеленського у Вашингтон символізує непорушні відносини між двома країнами, зміцнені війною. Для українців і Зеленського було дуже важливо передати вдячність українського народу за непохитну підтримку, яку США надали Україні в ці важкі часи, сказав Микола Давидюк, український політолог і директор Think Tank Politics.
Слова Зеленського до Конгресу про те, що допомога США Україні є інвестицією в демократію, а «не благодійністю», відображають точку зору, яку поділяють в Україні.
«Ми як Україна маємо показати, що американські інвестиції в українську демократію та український опір російському самодержавству справді дають хороші результати. Цей візит свідчить про те, що люди обох країн поділяють однакові цінності та готові продовжувати дружбу», — сказав Давидюк.
Павло Клімкін, український дипломат, який обіймав посаду міністра закордонних справ з 2014 по 2019 роки, коли Вашингтон висловлював підтримку Києву, але вагався щодо надання летальної допомоги Україні.
Він розглядає запрошення Байденом Зеленського до Білого дому як свідчення особистої відданості Байдена перемозі України.
«Для президента Байдена стримування Росії та можлива перемога над російським режимом стали особистими, і це може стати його найбільшим політичним спадком», - каже він.
Він назвав передачу ракет Patriot ознакою того, що "лід розтанув" між військовими країни. Однак колишній український чиновник зазначив, що Україна сьогодні отримує достатньо, щоб захищатися, але ще недостатньо, щоб перемогти, і це буде найбільшим завданням.
МАГАТЕ обговорює захист українських АЕС з Росією
КИЇВ, Україна (AP) — Голова атомної служби ООН зустрівся в четвер у Москві з посадовцями російського війська та державної атомної енергетичної компанії, щоб обговорити створення зони безпеки навколо окупованої Росією АЕС в Україні.
Російська компанія «Росатом» назвала переговори про заходи, необхідні для захисту Запорізької АЕС і прилеглого регіону, «змістовними, корисними та відвертими». Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зазначив, що необхідні додаткові переговори після «ще одного раунду важливих дискусій».
“Ключовим є те, що зона зосереджена виключно на запобіганні ядерній аварії, — написав він у Twitter. - Я продовжую свої зусилля для досягнення цієї мети з надзвичайною нагальністю".
Зустріч у Москві відбулася через день після візиту українського президента Володимира Зеленського до столиці США, його першої відомої поїздки за межі країни за майже 10 місяців після російського повномасштабного вторгнення.
Візит до Вашингтона мав на меті відновити підтримку України в США та в усьому світі в той час, коли Росія, здається, втратила імпульс на полі бою. Існує занепокоєння тим, що союзники України втомилися від надання військової та економічної допомоги, яка дозволяє Україні продовжувати боротьбу.
Російські військові в четвер повідомили, що міністр оборони Сергій Шойгу відвідав російські війська на передовій війни, яку Кремль називає своєю «спеціальною військовою операцією» в Україні. Точне місце візиту не розголошується.
На відео, опублікованому Міноборони Росії, видно, як Шойгу оглядає тимчасові квартири військ у бліндажах і спілкується з військовим командуванням.
Перед поїздкою до Вашингтона Зеленський зустрівся з українськими військами в східному місті Бахмут, де нещодавно розгорнулися одні з найзапекліших бойових дій війни. Президента Росії Володимира Путіна не бачили в поїздках на прифронтові території. Російська «Російська газета» повідомила, що минулого тижня Путін відвідав штаб командування російських військ в Україні, але його місцезнаходження не розголошується, і навіть невідомо, чи він знаходиться в Україні.
Гроссі з МАГАТЕ понад три місяці закликав Росію та Україну домовитися про зону безпеки навколо найбільшої в Європі атомної електростанції. Запорізька область і територія через Дніпро від АЕС піддаються регулярним обстрілам після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого. Українські чиновники неодноразово закликали створити демілітаризовану зону навколо АЕС, яка була захоплена російськими військами на початку війни .
Хоча всі шість реакторів станції вимкнено, активну зону реактора та використане ядерне паливо все одно потрібно охолоджувати протягом тривалого часу, щоб запобігти перегріву та небезпечним аварійним процесам, подібним до тих, які сталися в 2011 році, коли цунамі обрушилося на станцію Фукусіма в Японії. Україна пережила найстрашнішу у світі ядерну аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році.
Україна та Росія звинувачують одна одну в неодноразових обстрілах, які призводили до того, що ЗАЕС втрачала струм, необхідний для роботи системи охолодження. Раніше цього місяця українські чиновники також звинуватили російські війська у встановленні на цьому місці реактивних систем залпового вогню.
У листопаді Гроссі заявив, що основні питання, які обговорюються, стосуються військової техніки та радіусу зони безпеки. За його словами, пропозиція МАГАТЕ дуже проста: «Не стріляйте по станції, не стріляйте зі станції».
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