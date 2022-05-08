Зеленський бере участь у засіданні "Групи семи"  

Президент України Володимир Зеленський зустрічається у неділю з лідерами “Групи семи”, країн з найбільшими економіками світу.

Як очікується, лідери Великобританії, Канади, Франції, Італії, Японії, Німеччини та Сполучених Штатів на зустрічі мають висловити підтримку Україні в боротьбі з російським вторгненням. Серед іншого, “Група семи” обіцяє надати Україні мільярди доларів військової допомоги.

"Сьогодні, в День пам'яті та примирення, країни "Групи семи" вкотре продемонстрували повну та безумовну солідарність у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Президент Зеленський запрошений на сьогоднішній саміт G7", - написав у Твітері глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Результатом цієї зустрічі стане дуже сильна спільна заява. Вона міститиме не лише загальні фрази на підтримку нашого права на самооборону, а й анонсуватиме цілком конкретні дії", - додав Андрій Єрмак.

Ця зустріч відбувається напередодні щорічного святкування Дня перемоги в Росії. Українська влада попередила громадян очікувати цими днями посилення обстрілів.

Напередодні в суботу президент Володимир Зеленський засудив бомбардування Росією музею Григорія Сковороди в Харківській області. Зеленський нагадав, що Сковорода був тим, хто “вчив людей, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людина може пізнати себе”.

“Здається, це страшна небезпека для сучасної Росії — музеї, християнське ставлення до життя і самопізнання”, - сказав президент України.

За даними української влади, за час повномасштабного вторгнення Росія знищила близько 200 українських культурних об’єктів.

У неділю внаслідок бомбардування Росією школи в селі Білогорівка Луганської області загиблими вважаються близько 60 людей.

30 людей вдалося врятувати, два тіла знайшли у місці, яке місцеві використовували як бомбосховище.

У Маріуполі тим часом триває робота з евакуації людей. Організація Об’єднаних Націй, яка очолює рятувальні роботи, разом з Міжнародним Червоним Хрестом, не підтверджує даних, що операція з евакуації закінчилася.

Перебуваючи під потужним бомбардуванням металургійного заводу “Азовсталь”, військові та мирні мешканці вже кілька тижнів перебувають в глибоких бункерах і тунелях, з обмеженими запасами їжі, води та ліків.

В суботу російські танки та артилерія знову спробували штурмувати “Азовсталь”, повідомило українське військове командування.

Всесвітня організація охорони здоров’я, як і низка інших організацій, збирає докази військових злочинів на території України. В суботу ВООЗ заявила, що вони задокументували атаки росіян на медичні установи в Україні.

Як повідомляє Reuters, директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян під час неоголошеного візиту в Україну з головою організації Тедросом Адханомом Гебреєсусом, заявили, що ворогуючі сторони мають уникати нападів на медичні заклади, втім ВООЗ задокументувала принаймні 200 нападів на лікарні та клініки.

“Навмисні напади на заклади охорони здоров’я є порушенням міжнародного гуманітарного права, а відтак — на основі розслідування та відповідальності за напад — є воєнними злочинами в будь-якій ситуації”, - заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян.

“Ми продовжуємо документувати та свідчити про ці атаки... і ми віримо, що система ООН, Міжнародний кримінальний суд та інші проведуть необхідні розслідування, щоб оцінити злочинний умисел за цими нападами”, - додав він.

За даними українськими влади, з моменту вторгнення Росії в Україну принаймні 400 цілеспрямованих атак було здійснено на медичні заклади.

Росія заперечує звинувачення України та країн Заходу щодо можливих військових злочинів. Кремль також заперечує напади на цивільних осіб в Україні.