Слова Зеленського про Порошенка нагадали про Януковича і Тимошенко - журналісти західних ЗМІ про прес-конференцію президента

Коментарі президента України Володимира Зеленського щодо можливості вироку екс-президенту Петру Порошенку нагадали деяких журналістам західних видань Віктора Януковича.

Як відомо, напередодні у ході прес-конференції Володимир Зеленський відзначив: "Що стосується вироку пану Порошенку - я впевнений у цьому і впевнений, що все це ще попереду".

"Ви бачили і вчорашній скандал. Вони так керували державою, що на них чекає багато дуже різних пригод і різних вироків", - заявив президент України.

Раніше український нардеп Андрій Деркач оприлюднив буцімто записи розмови між тодішніми президентом України Петром Порошенком та віце-президентом США Джо Байденом. Як повідомила "Українська правда", Офіс Генпрокурора вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо "плівок Деркача". Розслідування розпочате за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч.2 ст. 364 (Зловживаня владою або службовим становищем) ККУ.

Слова президента щодо Петра Порошенка привернули увагу журналістів західних видань, нагадавши деяким Януковича.

"Важко не згадати Янукоувича, який подібним чином говорив про Тимошенко", - твітує Джеймс Марсон з видання The Wall Street Journal.

"Зеленський, звучав трошки як Янукович", - відзначив щодо коментаря президента про Порошенка журналіст Buzzfeed Крістофер Міллер.

Міллер також відзначив, що розслідування щодо Порошенка, який назвав їх політично вмотивованими, "викличуть занепокоєння західних країн, які підтримують Україну".

Прес-конференція Зеленського привернула увагу не лише коментарями щодо Зеленського.

Журналіст французьких видань Стефан Сіоган заявив, що західні журналісти не отримали нагоду поставити запитання президенту України, а українські не тиснули на нього з приводу важливих проблем.

"Перша прес-конференція Зеленського у 2020-му році і ганебний момент: влада показала себе самовдоволеною, а українська преса має велику думку про себе, і при цьому - ставила погані запитання, не могла охопити такі ключові проблеми як кумівство, деолігархізація, корупція та правосуддя, - пише журналіст. - Українські журналісти цілком провалили звинувачення щодо корупції довкола очільника Офісу президента та інших ключових питань, дозволивши президенту з легкістю ними маніпулювати", - твітує Сіоган.

Натомість журналістка Ніка Мєлкозєрова, яка пише для низки західних видань відзначила, що протягом прес-конференції Зеленський показав свою "справжню особистість".

"Сподабалось, що він реагував емоційно і навіть був зухвалим, коли ставили справді складні питання. Все одно намагався пояснити свою позицію. Це було добре. Люди побачили його реальну особистість", - відзначила журналістка.

Як відомо прес-конференції передувало оприлюднення результатів дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" відповідно до яких, президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри серед політиків. Йому довіряють 57% громадян, і не довіряють – 37%. За результатами дослідження, більшість українців також оцінюють перший рік президентства Зеленського на "відмінно" (4%), "добре" (27%), або "задовільно" (37%).

"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 39,3% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 13,9% підтримали б Ю.Бойка, 13,3% - П.Порошенка, 8,6% - Ю.Тимошенко, 5,9% - І.Смешка", - також відзначає Соціологічна група «Рейтинг».

Втім підтримки Зеленського з боку українців, як відзначив, журналіст Buzzfeed, може виявитись недостатньо для того, щоб реалізувати озвучену Зеленським під час прес-конференції політику щодо конфлікту на сході України.

"Зеленський також захищав свою позицію щодо прямих переговорів з Росією Путіна заради закінчення війни у східній Україні. Він заявив, що він гоотовий до більш прямих переговорів, додавши, що про певні речі можна говорити і зрозуміти лише віч-на-віч. Прихильники Зеленського, кількість яких не скоротилась відчутно з часу, коли він отримав 73% голосів, більш-менш нормально до цього поставиться. Але дуже гучні критики президента, чимало з них з кола Порошенка, використають це, щоб атакувати Зеленського; США підтримають це", - твітує Міллер.

З повним змістом прес-конференції президента Україна можна ознайомитись із трансляції "Радіо Свобода".

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