Зеленський у Парижі та Берліні з'ясовує перспективи “Нормандського формату” у підштовхуванні “Мінського процесу”

Новий президент України здійснює перші офіційні візити до ключових столиць Європи - Парижа і Берліна, де буде обговорювати можливості співпраці та способи зрушення так званого “Мінського мирного процесу”.

У понеділок 17 червня Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, а наступного дня 18 червня його прийматиме президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Наприкінці травня міністри закордонних справ Франції та Німеччини відвідали Київ і говорили про необхідність нових підходів для втілення Мінських угод, які передбачають досягнення миру відновлення Україною контролю над своєю територією.

Франція та Німеччина від самого початку російської агресії на сході України очолили дипломатичні намагання Європи згасити війну, коли 2014 і 2015 року тодішній президент Франції Франсуа Олланд і чинна канцлер Німеччини Анґела Меркель взяли участь у переговорах в Мінську разом з попереднім президентом України Петром Порошенком та російським президентом Володимиром Путіним.

Досягненням кількарічного переговорного процесу під наглядом ОБСЄ і за участі підтримуваних Росією формувань ЛНР/ДНР стало зменшення інтенсивності бойових дій на Донбасі, але ключові домовленості про припинення вогню не виконуються.

Французький президента Еммануель Макрон неодноразово говорив про бажання сприяти мінському мирному процесу, але з часу його обрання 2017 року жодних зустрічей на найвищому рівні у так званому “нормандському форматі” не було.

Перед відльотом до Парижа Володимир Зеленський відвідав Маріуполь - друге після Донецька місто Донецької області, де він 15 червня привітав мешканців з п’ятою річницею звільнення від антиукраїнських збройних формувань.

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