Нові попередження Росії від ЄС: якщо Москва піде на подальшу агресію проти України, на Росію чекатимуть "безпрецедентні заходи" у відповідь. З такою заявою у Європейському парламенті виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Зеленський зустрівся із лідерами Німеччини і Франції на полях саміту Східного Партнерства – заяви та підсумки. Відео
Тим часом український президент Володимир Зеленський зустрівся із лідерами Німеччини і Франції на полях саміту Східного Партнерства. Більше про головні домовленості, заяви та підсумки дипломатичного дня у Європі.
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