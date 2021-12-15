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Україна

Зеленський зустрівся із лідерами Німеччини і Франції на полях саміту Східного Партнерства – заяви та підсумки. Відео

Зеленський зустрівся із лідерами Німеччини і Франції на полях саміту Східного Партнерства – заяви та підсумки. Відео
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Зеленський зустрівся із лідерами Німеччини і Франції на полях саміту Східного Партнерства – заяви та підсумки. Відео

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Нові попередження Росії від ЄС: якщо Москва піде на подальшу агресію проти України, на Росію чекатимуть "безпрецедентні заходи" у відповідь. З такою заявою у Європейському парламенті виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Тим часом український президент Володимир Зеленський зустрівся із лідерами Німеччини і Франції на полях саміту Східного Партнерства. Більше про головні домовленості, заяви та підсумки дипломатичного дня у Європі.

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