Зеленський зустрівся із лідерами Німеччини і Франції на полях саміту Східного Партнерства – заяви та підсумки. Відео

Нові попередження Росії від ЄС: якщо Москва піде на подальшу агресію проти України, на Росію чекатимуть "безпрецедентні заходи" у відповідь. З такою заявою у Європейському парламенті виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.