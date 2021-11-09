ЄС видалив Україну із "зеленого списку" для подорожей

Євросоюз виключив Україну зі списку країн, безпечних для подорожей. Про це повідомила 9 листопада прес-служба Ради ЄС.​

Рішення було прийняте у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні. Разом із Україною, із "зеленого списку" викреслили Сінгапур.

Євросоюз рекомендував своїм державам-членам застосувати тимчасові обмеження на несуттєві (себто туристичні) поїздки до Шенгенської зони з неблагополучних в епідемічному сенсі країн.

Водночас, як зазначається у рішення Ради ЄС, країни Шенгену можуть скасовувати ці тимчасові обмеження для повністю вакцинованих мандрівників. В'їзд до Шенгену залишається можливим також для тих українців, які мають на те поважну причину.

Раніше в МЗС України роз'яснили, що вилучення України з переліку країн, безпечних для подорожей до ЄС, не означає скасування для українців безвізового режиму. У дипвідомстві нагадали також, що рішення про вилучення із "зеленого списку" може бути переглянуте в разі покращення в Україні епідемічної ситуації.

Нагадаємо: Україна була включена до "зеленого" переліку Євросоюзу у липні цього року. Наразі у цьому списку залишається 18 країн.

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