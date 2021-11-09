Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

ЄС видалив Україну із "зеленого списку" для подорожей

Українці, щеплені зареєстрованими в ЄС вакцинами, можуть далі подорожувати до Шенгену

Євросоюз виключив Україну зі списку країн, безпечних для подорожей. Про це повідомила 9 листопада прес-служба Ради ЄС.​

Рішення було прийняте у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні. Разом із Україною, із "зеленого списку" викреслили Сінгапур.

Євросоюз рекомендував своїм державам-членам застосувати тимчасові обмеження на несуттєві (себто туристичні) поїздки до Шенгенської зони з неблагополучних в епідемічному сенсі країн.

Водночас, як зазначається у рішення Ради ЄС, країни Шенгену можуть скасовувати ці тимчасові обмеження для повністю вакцинованих мандрівників. В'їзд до Шенгену залишається можливим також для тих українців, які мають на те поважну причину.

Раніше в МЗС України роз'яснили, що вилучення України з переліку країн, безпечних для подорожей до ЄС, не означає скасування для українців безвізового режиму. У дипвідомстві нагадали також, що рішення про вилучення із "зеленого списку" може бути переглянуте в разі покращення в Україні епідемічної ситуації.

Нагадаємо: Україна була включена до "зеленого" переліку Євросоюзу у липні цього року. Наразі у цьому списку залишається 18 країн.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Головне про нові правила в’їзду до США

Студія Вашингтон. Головне про нові правила в’їзду до США
Embed
Студія Вашингтон. Головне про нові правила в’їзду до США

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG