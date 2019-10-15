У Сан-Франциско стався землетрус у 4,5 бала

У понеділок вночі у Сан-Франциско, мегаполісі на західному узбережжі США, стався землетрус магнітудою 4,5 бала та кілька невеликих наступних поштовхів, повідомляє Los Angeles Times.

Базуючись на походженні та характері землетрусу, науковці заявили, що не передбачають суттєвих руйнувань.

Західне узбережжя США лежить на розламі тектонічних плит, тож там висока сейсмічна активність. За рік у Калфіорнії та прилеглій Неваді стається близько 25 землетрусів магнітудою від 4 до 5 балів.

У липні у Каліфорнії стався найбільший землетрус за 20 років магнітудою у 7,1 бала. Стихія зруйнувала будинки, спричинила пожежі та пошкодила автошляхи.

Найбільший землетрус у Сан-Франциско стався у 1906 році; тоді загинули понад три тисячі людей, до трьохсот тисяч місцевих залишились без даху над головою, на руїну перетворилось 80% всього міста.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Масштабні лісові пожежі в Каліфорнії