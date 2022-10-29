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- Голос Америки
ООН реагує на призупинку участі Росії в зерновій угоді
ООН обговорює повідомлення про вихід Росії із зернової угоди з російським урядом, заявив Стефан Дюжаррик, речник генсека ООН, коментуючи повідомлення про те, що Росія призупинила участь в зерновій домовленості, повідомляє кореспондентка Голосу Америки Маргарет Бешір.
"Ми бачили повідомлення від Російської Федерації стосовно зупинки участі в Чорноморській зерновій ініціативі, після нападу на російський Чорноморський флот, - сказав Дужаррик. - Ми в контакті з російським керівництвом з цього приводу".
Він додав, що для всіх сторін "життєво необхідно утриматись від будь-яких дій, які шкодили б Чорноморській зерновій ініціативі, яка є критично важливою гуманітарною програмою і має очевидний позитивний вплив на доступ до продуктів харчування мільйонів людей у світі".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в твіті звинуватив Москву в тому, що вона "під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей". Він закликав держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань.
Домовленість, укладена за посередництва Туреччини та ООН, дозволяла експортувати українське зерно через Чорне море.
В суботу російське Міністерство оборони заявило, що "російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів" і звинуватило Україну та британських експертів в організації нападу на російські кораблі та цивільні судна в районі Севастополя. Британія відкинула звинувачення Росії щодо участі британських експертів в такому нападі.
Раніше російський президент Путін погрожував припинити участь Росії в зерновій угоді, через атаки на Керченський міст. Україна не взяла на себе відповідальність за вибух на мосту раніше цього місяця.
Як повідомляв Голос Америки, цього тижня Україна звинуватила Росію в штучній затримці інспекції суден в Босфорі, через яку українські порти змушені працювати лише на 30% потужності.
"Враховуючи, що Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі (це призвело до черги в понад 170 суден), то українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей", - написало Міністерство інфраструктури України в Telegram в понеділок.
В ООН тоді висловили "стриманий оптимізм" щодо майбутнього угоди і закликали вжити додаткових нагальних заходів, щоб запобігти зривам поставок українського зерна.
"Наразі більше 150 кораблів чекають проходу біля Стамбула і ці затримки можуть спричинити зриви роботи каналу поставок та діяльності порту", - сказала представниця ООН в Чорноморській зерновій ініціативі Ісміні Палла.
Вона додала, що ООН щоденно спілкується из сторонами Чорноморської ініціативи, проекту, що дозволив розблокувати експорт українського зерна Чорним морем і який передбачає інспекцію суден в Стамбулі.
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- Голос Америки
«Вигадки епічного масштабу». Британія реагує на звинувачення Росії у нібито причетності до атаки безпілотників на Чорноморський флот
Міністерство оборони Великої Британії стверджує, що Росія вигадує історії «епічного масштабу», щоб відволікти увагу від військових поразок в Україні.
«Щоб відволікти увагу від катастрофічного ведення незаконного вторгнення в Україну, Міністерство оборони Росії вдається до фальшивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки, які точаться всередині російського уряду, ніж про Захід», – твітує Міністерство оборони Великої Британії.
Як пояснює американський телеканал CNN, у Росії заявили, що Україна здійснила “масовану" атаку безпілотників на Чорноморський флот у Криму в районі Севастополя, пошкодивши один військовий корабель. Не надавши доказів, Росія також звинуватила британські війська не лише в причетності до суботньої атаки на кораблі, але і до підриву газопроводів минулого місяця, повідомляє CNN.
Міноборони Росії стверджує, що операцію підготував той самий підрозділ британських ВМФ, що підірвав російські газогони у Балтійському морі. Про це у мережі Telegram повідомвла прес-служба російського відомства.
Як заявив представник окупаційної влади Севастополя, один з кораблів зазнав невеликого ушкодження.
За словами офіційного речника Міноборони Росії Ігоря Конашенкова, інструктори одного з підрозділів Військово-морських сил Великої Британії підготували військовослужбовців 73-го спеціального центру морських операцій ЗСУ у місті Очаків Миколаївської області. Вони ж, за версією російських військових, також спланували удари по кораблях в акваторії Севастополя.
Одночасно речник російського міноборони звинуватив британські ВМС у тому, що вони спланували і влаштували вибух на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі 26 вересня.
Російська влада повідомляє, що українські військові нібито задіяли 9 безпілотників і 7 автономних морських безпілотників.
Росія заявила, що кораблі, які були об’єктами суботньої атаки, були залучені до міжнародної угоди що розблокувала експорт зерна з українських портів, а через кілька годин оголосила, що призупиняє свою участь у ній.
Раніше Росія вже погрожувала вийти з цієї угоди, заявляючи, що її власний експорт усе ще обмежено, а українське зерно не надходить до країн, які цього потребують. Москва заявила, що може не погодитись продовжити угоду про український експорт після кінця листопада. США, ЄС неодноразово наголошували на тому, що міжнародні санкції не стосуються експорту продуктів харчування та добрив.
- Голос Америки
Литовські компанії терміново прислали Україні обладнання для ремонту енергооб'єктів
Литовські компанії Litgrid та Amber Grid доставили в Україну устаткування для ремонту пошкоджених енергооб'єктів. Обладнання вартістю майже 100 000 євро допоможе відремонтувати пошкоджені підстанції та газопроводи, повідомили в компаніях.
"Литва всіма можливими способами допомагає Україні", - твітує Міністерство закордонних справ країни, яке допомогло в організації поставки.
"Через цілеспрямовані напади Росії на українську інфраструктуру, Litgrid та Amber Grid терміново надіслали устаткування обсягом майже 100 000 євро, щоб ремонтувати електропідстанції та газові трубопроводи", - повідомляє компанія.
"Витік газу під час війни становить подвійну загрозу зриву поставок газу а також вибуху трубопроводу, - заявив керівник компанії-оператора мережі литовських газорозподільчих станцій Amber Grid Немунас Бікніус. - Тому швидкий ремонт трубопроводів надвичайно важливий".
Керівник Litgrid Рокас Масіуліс заявив, що компанія швидко відгукнулась на запит "Укренерго": "Деяке устаткування вже в Україні і буде використано для відбудови високовольтних розподільчих станцій. Ми повністю розуміємо насукільки функціонуюча енергоінфраструктурв важлива для українців".
Литва - не єдина європейська країна, яка допомагає Україні відновити енергетичну інфраструктуру, мовиться в повідомленні.
Через напади Росії на інфраструктуру, Україна проводить вимушені відключення електроенергії в низці областей.
"Обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.
Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів", - йдеться в соцмережевому повідомленні "Укренерго" від 28 жовтня.
- Голос Америки
Guardian розповідає, як українці розробили телефонний додаток для боротьби з повітряними загрозами
Британська газета Guardian повідомляє, що українські волонтери розробили додаток для мобільних телефонів, який дозволяє цивільним особам повідомляти про російські безпілотники і ракети, які вони бачать поблизу себе.
Як пояснює британський часопис своїм читачам, додатком, ePPO, може користуватися будь-яка людина в Україні з телефоном-андроїдом, бо він покладається на GPS і компас телефону, тож користувачеві залишається тільки спрямувати свій пристрій у напрямку вхідного об’єкта та натиснути одну кнопку, щоб він надіслав звіт про місцезнаходження дрона, гелікоптера, чи ракети до українських військових.
Українська влада особливо занепокоєна тим, що безпілотники з надзвичайною ефективністю бомбардують українські електростанції та енергетичної мережі, відключаючи від електроенергії мільйони людей. Україна зверталася до союзників з проханням захистити українське небо від нападів, але і спонукала своїх розробників шукати способи боротьби з загрозою з повітря.
Геннадій Сульдін, координатор волонтерської групи розробників «Технарі», яка стоїть за проектом, виступаючи на презентації проекту в Одесі сказав, що метою було залучити «все населення» до допомоги у виявленні атак дронами і ракетами, які він назвав «суто терористичною зброєю», яка з початку війни «використовується для терору населення і використовується дуже масово».
«Тому було потрібно зробити щось таке, щоб фахівці протиповітряної оборони дізнавалися про проліт низьколітаючих крилатих ракет навіть тоді, коли їх тимчасово не бачить радар», – сказав координатор групи розвідників минулого тижня.
А вже 26 жовтня українська агенція «Укрінформ» повідомила, що за допомогою еРРО, яка стала частиною урядового додатку «Дія» збито першу російську ракету. За словами Сульдіна, на якого посилається агентство, перше бойове застосування еРРО було зареєстровано 22 жовтня на півні України.
Ракета «Калібр», як сказав Сульдін, летіла на дуже низькій всоті, і завдяки особливостям рельєфу, її неможливо було побачити за допомогою радарів. «Наші зетніники за кілька секунд отримали повідомлення про ціль та мали достатньо часу для того, щоб без зайвих проблем, як на тренажері збити «Калібр» з ПЗРК «Ігла», – написав Сульдін у себе на Facebook.
Як пояснює Guardian, Україна потерпала від ударів російських смертоносних ракетних великої дальності від початку широкомасштабного вторгнення, але за останній місяць Росія по містах та інфраструктурі України випустила сотні дешевих безпілотників іранського виробництва Shahed-136.
Під час бомбардування центру Києва два тижні тому, коли на столицю України було запущено 28 безпілотників, п'ять вибухнули біля головного вокзалу, загинуло п'ятеро мирних жителів.
Як пише Guardian, традиційним радаром важко виявити безпілотники Shahed-136, оскільки вони малі, і їхня початкова траєкторія польоту є низька, приблизно 30 м над землею. Коли ж вони наближаються до своїх цілей, їх висота збільшується, перш ніж вони пірнають в об’єкт знищення.
Однак, як кажуть українські розробники, дрони можна перехопити ще в момент польоту, бо летять вони з відносно невеликою швидкістю – 180 км/год і їхній мотор видає характерний звук, схожий на звук двигуна мотоцикла. «Це їхня ахіллесова п’ята, – каже Сульдін. – Після виявлення ці низьколітаючі об’єкти легко перехопити».
Як зауважує газета Guardian, сама ідея залучити громадян до боротьби з загрозами з повітря, не є новою. Під час Другої світової війни, коли велася битва за Британію, було створено Королівський корпус спостережень, мережу спостережників-добровольців, що складалася з 30 тисяч людей, і яка тісно співпрацювала з Королівськими повітряними силами та допомагала ідентифікувати німецькі літаки, що пролітали над Великою Британією.
«Неможливо передати біль»: родичі українських військовополонених виходять на акції протесту. Відео
Повернення понад ста жінок з «Азовсталі» 17 жовтня став одним із наймасовіших обмінів військовополоненими з початку війни. Проте, як кажуть правозахисники, точної кількості полонених українців на території Росії не знає ніхто.
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