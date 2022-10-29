ООН реагує на призупинку участі Росії в зерновій угоді

ООН обговорює повідомлення про вихід Росії із зернової угоди з російським урядом, заявив Стефан Дюжаррик, речник генсека ООН, коментуючи повідомлення про те, що Росія призупинила участь в зерновій домовленості, повідомляє кореспондентка Голосу Америки Маргарет Бешір.

"Ми бачили повідомлення від Російської Федерації стосовно зупинки участі в Чорноморській зерновій ініціативі, після нападу на російський Чорноморський флот, - сказав Дужаррик. - Ми в контакті з російським керівництвом з цього приводу".

Він додав, що для всіх сторін "життєво необхідно утриматись від будь-яких дій, які шкодили б Чорноморській зерновій ініціативі, яка є критично важливою гуманітарною програмою і має очевидний позитивний вплив на доступ до продуктів харчування мільйонів людей у світі".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в твіті звинуватив Москву в тому, що вона "під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей". Він закликав держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань.

Домовленість, укладена за посередництва Туреччини та ООН, дозволяла експортувати українське зерно через Чорне море.

В суботу російське Міністерство оборони заявило, що "російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів" і звинуватило Україну та британських експертів в організації нападу на російські кораблі та цивільні судна в районі Севастополя. Британія відкинула звинувачення Росії щодо участі британських експертів в такому нападі.

Раніше російський президент Путін погрожував припинити участь Росії в зерновій угоді, через атаки на Керченський міст. Україна не взяла на себе відповідальність за вибух на мосту раніше цього місяця.

Як повідомляв Голос Америки, цього тижня Україна звинуватила Росію в штучній затримці інспекції суден в Босфорі, через яку українські порти змушені працювати лише на 30% потужності.

"Враховуючи, що Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі (це призвело до черги в понад 170 суден), то українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей", - написало Міністерство інфраструктури України в Telegram в понеділок.

В ООН тоді висловили "стриманий оптимізм" щодо майбутнього угоди і закликали вжити додаткових нагальних заходів, щоб запобігти зривам поставок українського зерна.

"Наразі більше 150 кораблів чекають проходу біля Стамбула і ці затримки можуть спричинити зриви роботи каналу поставок та діяльності порту", - сказала представниця ООН в Чорноморській зерновій ініціативі Ісміні Палла.

Вона додала, що ООН щоденно спілкується из сторонами Чорноморської ініціативи, проекту, що дозволив розблокувати експорт українського зерна Чорним морем і який передбачає інспекцію суден в Стамбулі.