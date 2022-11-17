Блінкен, Гутерріш, Мішель та Ердоган привітали продовження дії зернової угоди

Генсек ООН Антоніу Гутерріш привітав домовленість про продовження на ще 120 днів Чорноморської зернової ініціативи для експорту української продукції.

Гутерріш підкреслив відданість ООН "підтримці спільного координаційного центру, щоб ця життєво важлива лінія постачання продовжувала безперебійно функціонувати" та усуненню "перешкод, що залишаються на шляху експорту продовольства та добрив з Російської Федерації". У заяві генсека ООН йдеться про те, що "обидві угоди, підписані в Стамбулі три місяці тому, мають важливе значення для зниження цін на продукти харчування та добрива та запобігання глобальній продовольчій кризі".

Під час прес-конференції в Бангкоку держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував новину про продовження угоди так: "У той час як Росія, схоже, почула повідомлення "Групи двадцяти" про зернову угоду, президент Путін продовжує ігнорувати глобальні заклики до деескалації, вирішуючи натомість ескалувати, відправляючи десятки ракет для ударів по інфраструктурі в усій Україні, яка забезпечує теплом, водою, світлом мільйони цивільних".

Президент Ради ЄС Шарль Мішель написав у Twitter, що угода є "хорошою новиною для світу, який гостро потребує доступу до зерна та добрив".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у Twitter, що угода про продовження була досягнута після того, як Туреччина провела переговори між ООН, Росією та Україною, і подякував за це Гутеррішу, Володимиру Путіну, Володимиру Зеленському та "всім, хто долучився": "Із доставкою понад 11 мільйонів тонн зерна та харчових продуктів тим, хто потребує допомоги, приблизно на 500 кораблях протягом останніх чотирьох місяців, стали очевидними значення та переваги цієї угоди для продовольчого постачання та безпеки світу".

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив у Facebook, що Україна офіційно звернулася до партнерів по ініціативі з пропозицією продовжити зернову угоду щонайменше на рік та долучити до неї порт Миколаєва: "Український агроекспорт сьогодні залишається дієвим інструментом протидії світовій продовольчій кризі. [...] Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги [поставок] нашого продовольства для світу".

У Кремлі водночас наполягають на полегшенні умов для експорту російських добрив й очікують, що невдовді будуть зняті "перешкоди" для вивезення російських добрив і продовольства. США та інші країни Заходу неодноразово заявляли, що режим санкцій не включає поставки продовольства та добрив.

Дія Чорноморської зернової угоди, укладеної в липні за посередництва ООН і Туреччини, мала закінчитися 19 листопада.

29 жовтня Росія заявила про припинення участі в угоді через нібито "терористичний актом" "проти кораблів Чорноморського флоту", в чому Москва звинуватила Київ.​ Попри припинення участі Москви, 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна продовжили виконувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден, пише Радіо Свобода.

2 листопада Міноборони РФ повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором. За повідомленням, Росія нібито отримала від України гарантії, які "видаються достатніми", щоб відновити виконання угоди. У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.