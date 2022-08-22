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У ході повномасштабної агресії РФ загинули майже 9 тисяч військових – Залужний
В ході повномасштабної війни з Росією загинули близько 9 тисяч українських військових – про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 22 серпня.
За даними медіа, таку цифру Залужний озвучив на форумі «Захисники. Перекличка» в понеділок.
Він зазначив, що участь у війні беруть не тільки військові, а й, зокрема, діти, «які ні в чому не винні, окрім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час».
«Вони не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту. Як там біля Соледара, біля Бахмута, Великої Новосілки, так і тут, бо їх батько пішов на фронт. І, можливо, входить до числа тих майже 9000 героїв, які загинули», – сказав Залужний.
Влада України не озвучує точних даних щодо втрат серед українських військових у війні. При цьому радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 10 червня заявив, що, за його оцінкою, від початку бойових дій загинули до 10 тисяч українських військових.
Раніше президент Володимир Зеленський казав, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень.
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Латвія, за прикладом Естонії, демонтує радянський пам'ятник
КОПЕНГАГЕН, Данія. У вівторок Латвія знесе пам’ятник радянської доби, який вшановує перемогу радянської армії над нацистською Німеччиною, повідомила влада через тиждень після того, як Естонія прибрала подібний пам’ятник.
Поліція встановила жовту огорожу навколо пам’ятника, який височіє у парку Перемоги в центрі Риги. Він має 80-метровий (260-футовий) бетонний шпиль із радянською зіркою на вершині та дві групи статуй на березі ставка.
Пам'ятник, побудований у 1985 році, коли Латвія ще була частиною Радянського Союзу, буде демонтовано з використанням техніки у вівторок, заявив Яніс Ланге, виконавчий керівник латвійської столиці. За даними латвійського телебачення, він сказав на прес-конференції, що монумент повалять без використання вибухівки.
Що станеться з пам'ятником після його демонтажу, поки невідомо.
Бетонний обеліск є частиною комплексу, який складається з двох груп статуй — групи з трьох червоноармійців і з іншого боку жінки, яка уособлює «Батьківщину-мати» з високо піднятими руками. Весь комплекс буде демонтовано.
У Латвії, яка має 214-кілометровий (133-мильний) кордон з Росією, проживає велика група етнічних росіян. На щорічне свято Дня Перемоги в Росії 9 травня вони збираються перед пам'ятником, щоб покласти квіти, а також організовують концерти.
Ця подія викликала суперечки серед жителів Латвії, яка, після відновлення незалежності в 1991 році, стала членом НАТО та Європейського Союзу.
На вихідних Російський Союз Латвії заявив, що проведе акцію протесту в понеділок. Група каже, що зібрала понад 10 000 підписів людей, які виступають проти демонтажу пам'ятника, повідомляє Baltic News Service.
Але Ланге сказав на прес-конференції в понеділок, що Ризька міська рада заявила, що не дасть їм дозвіл на проведення протесту.
У травні парламент Латвії проголосував за те, щоб відкрити шлях для знесення пам’ятника в столиці, і Ризька міська рада наслідувала його приклад.
Країни Балтії прибрали багато пам’ятників, які прославляють Радянський Союз або комуністичних лідерів.
У 2007 році перенесення пам’ятника радянському солдату Другої світової війни в столиці Естонії, Таллінні, викликало протести. Минулого тижня Естонія прибрала пам’ятник радянської доби з танком на вершині біля міста Нарва на російськомовному сході балтійської країни та перемістила копію танка до військового музею на північ від Таллінна.
Латвія, Естонія та Литва рішуче виступають проти вторгнення Росії в Україну.
- Голос Америки
Боррель: ЄС може почати програму масштабних тренувань українських військових
Європейський Союз обговорить запуск масштабної програми тренування українських військових в сусідніх з Україною країнах, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель 22 серпня.
Обговорення відбудуться наступного тижня під час зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Празі.
"Звичайно, це буде вевлика місія", - додав він. "Раціонально, що війна, яка триває і, як видається, триватиме, вимагає не лише зусиль із поставок", - додав він і вказав, що створення тренувальної місіх "наразі обговорюють країни-члени і це буде обговорюватись наступного тижня на політичному рівні".
Боррель наголосив на значному масштабі війни, великій кількості залучених ресурсів і на тому, що мільйони українців через війну мусили покинути свої домівки. "Це немов 20% іспанців мусили б покинути Іспанію", - зазначив Боррель під час прес-конференції в іспанському місті Сантандер.
Під час події Боррель також негативно висловився щодо можливого запровадження заборони на візи для всіх росіян, пише Bloomberg.
В статті використано інформацію Reuters, AFP.
США та Південна Корея розпочали військові навчання
СЕУЛ, ПІВДЕННА КОРЕЯ — За словами офіційних осіб Південної Кореї, Сполучені Штати та Південна Корея в понеділок розпочали найбільші спільні військові навчання за багато років, щоб протистояти «загрозі, що розвивається з боку Північної Кореї».
Навчання США та Південної Кореї, які триватимуть два тижні, включатимуть польові навчальні програми, що моделюють різні сценарії, зокрема реагування на атаки Північної Кореї на життєво важливу інфраструктуру Південної Кореї.
Два союзники скорочували або відкладали навчання з 2017 року, щоб залучити Північну Корею до переговорів а також через пандемію коронавірусу.
Однак президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, який вступив на посаду в травні, пообіцяв активізувати навчання для стримування Північної Кореї, яка цього року здійснила рекордну кількість ракетних запусків.
Хоча Сполучені Штати та Південна Корея кажуть, що навчання є оборонними, Північна Корея зображує їх як підготовку до вторгнення та часто використовує їх як привід для демонстрації власної зброї та інших погроз.
Цього року Північна Корея здійснила понад 30 запусків, у тому числі міжконтинентальних балістичних ракет, призначених для націлювання на Сполучені Штати. Інші випробування включали зброю малої дальності, призначену для ухилення від протиракетної оборони США та Південної Кореї.
Посадовці США та Південної Кореї також кажуть, що Північна Корея може провести сьоме ядерне випробування будь-якої миті – крок, який може різко збільшити напруженість на Корейському півострові. Північна Корея не випробовувала ядерну зброю з 2017 року.
Міністерство національної оборони Південної Кореї минулого тижня повідомило, що Сполучені Штати та Південна Корея домовилися, що у відповідь на ядерне випробування Північної Кореї, вони розмістять у регіоні "стратегічні активи". "Стратегічні активи" можуть включати системи озброєнь, зокрема бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, атомні підводні човни або авіаносці.
Південна Корея не має власної ядерної зброї, але покладається на так звану «ядерну парасольку» США для захисту. Сполучені Штати також розмістили близько 28 500 військових у Південній Кореї.
До 2017 року дві країни проводили щорічні весняні та літні спільні навчання, покликані підвищити здатність обох сторін працювати разом у випадку війни.
- Голос Америки
Шольц: в Україні скоро будуть радари COBRA та системи IRIS-T
Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що контрбатарейні радари COBRA та системи протиповітряної оборони IRIS-T "скоро будуть в Україні". Шольц сказав про це в неділю, відповідаючи на питання під час "дня відкритих дверей" федерального уряду. Посадовець також запевнив, що Німеччина продовжить надавати Україні те, "чого вона потребує для оборони", але зауважив, що в поставках Німеччина прагне забезпечити, що "не буде ескалації у війні", пише Deutshe Welle
Відповідаючи на питання преси про те, чи достатньо допомоги Німеччина надає Україні, Шольц вказав на поставки протиавіаційних танків "Гепард", а також Panzerhaubitze 2000. Німеччина видала дозвіл на продаж Україні 255 155-мм артилерійських снарядів Vulcano.
Також Шольц назвав підстави Путіна для вторгнення до України "абсурдними" і заявив, що запевняв російського президента Путіна в лютому, перед повномасштабним російським вторгненням до України, що Україна ще років тридцять не буде членом НАТО.
Думки в Німеччині щодо поставок зброї Україні розділились. Згідно з опитуванням Німецького інституту нових соціальних відповідей, результати якого в суботу опублікувало німецьке видання Bild, 50% німців виступають проти поставок важкої зброї Україні, а 43% підтримують такі поставки.
Інститут соціальних досліджень та статистичного аналізу Forsf також оприлюднив результати опитування. В цьому опитуванні 51% німців підтримали поставки зброї Україні, а 37% виступили проти, повідомляють ЗМІ.
В статті використано матеріали AFP.
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