За сумніви у доцільності озброєння України дісталося міністру закордонних справ Німеччини

Колишній заступник генсека НАТО Александр Вершбоу висловив незадоволення позицією міністра закордонних справ Німеччини Зіґмара Ґабріеля, який у середу висловив скептицизм з приводу рішення США надати Україні летальні озброєння.

Міністр закордонних справ Німеччини не лише виступає проти того, щоб Україна отримала можливість захищати себе, але і підтримує проект "Північний потік 2", який загрожує позбавити Україну мільярдів у вигляді плати за транзит енергоресурсів

Як повідомляли Reuters, спілкуючись із журналістами в Україні, Ґабріель заявив, що він сумнівається, що рішення США надати Україні летальні озброєння призведе до вирішення конфлікту на Донбасі.

Вершбоу, який працює в компанії колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фоґа Расмуссена (позаштатний радник президента України Петра Порошенка, міжнародний лобіст - прим. ГА), наступним чином прокоментував позицію Ґабріеля.

"Міністр закордонних справ Німеччини не лише виступає проти того, щоб Україна отримала можливість захищати себе, але і підтримує проект "Північний потік 2", який загрожує позбавити Україну мільярдів у вигляді плати за транзит енергоресурсів", - твітує Вершбоу.

Як повідомляє МЗС України, міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель 3-4 січня здійснить робочий візит в Україну.

Як повідомляє "Європейська Правда", Ґабріель закликав до поліпшення відносин між США і Росією, зазначивши, що налагодження стосунків – в інтересах Європи.

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