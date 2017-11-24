Новий президент Зімбабве обіцяє провести в країні необхідні реформи

Новий лідер Зімбабве Еммерсон Мнангагва склав у п’ятницю президентську присягу і обіцяв провести реформи, щоб пом’якшити багаторічну економічну кризу.

Президент Еммерсон Мнангагва приходить до влади в країні, яка зазнала чимало проблем у результаті авторитарного правління Роберта Муґабе, який у вівторок подав у відставку після 37 років перебування на посаді. Це сталося під тиском збройних сил і правлячої партії.

У своїй інавгураційній промові новий президент заявив, що Зімбабве намагатиметься заплатити міжнародну заборгованість, пом’якшити обмеження на імпорт і доклалатиме зусиль для запевнення, що зімбвавійці матимуть легший доступ до твердої валюти. Ця обіцянка викликала оплески задоволення в країні, де вважаються законним дев’ять різних валют, але де доступ до готівки дуже обмежений.

Він також сказав, що компенсуватиме фермерам, у яких відібрано ферми за правління Муґабе. Критики Муґабе кажуть, що спірна земельна реформа, яка позбавила досвідчених білих комерційних фермерів їх землі, спричинила голод у країні, яку раніше вважали житницею півдня Африки.

Новий президент перебуватиме на посаді протягом решти терміну Муґабе, який має закінчитися в половині 2018 року. Після того, він обіцяв, що в країні відбудуться «демократичні» вибори.

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