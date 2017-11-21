У відставку подав багаторічний президент Зімбабве Роберт Муґабе

Президент Зімбабве Роберт Муґабе подав у відставку незабаром після того, як парламент країни розпочав проти нього прецедуру імпічменту, щоб покласти край його майже сорокарічному правлінню.

Муґабе, якому 93 роки, не виявляв бажання залишити посаду навіть після того, як збройні сили країни перебрали контроль над державними установами, а законодавці розпочали процес імпічменту.

Радісні відзначення почалися негайно після того, як спікер парламенту Джейкоб Муденда повідомив про відставку президента і припинив процедуру імпічменту.

Несподівана віддставка сталася в час, коли суперницькі еліти країни з правлячої партії почали суперечки про те, хто замінить Муґабе на посаді, а не в результаті народних протестів проти його правління.

Збройні сили Зімбабве встановили фактичний контроль над країною після того, як Муґабе усунув віце-президента Еммерсона Мнангагву і дав зрозуміти, що призначить свою дружину на посаду віце-президента після того, як цього місяця він усунув з посади популярго військового героя.

Як передбачається, посаду президента займе Мнангагва, колишній начальник сил безпеки, відомий як «крокодил».

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