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Аслунд закликає розслідувати можливі злочини Манафорта в Україні

  • Голос Америки
Нарис з засідання суду у справі Манафорта, 13 березня 2019 року

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7 та 13 березня два суди в США призначили Манафорту загальне покарання у 7,5 років ув 'язнення а також штрафи та конфіскацію майна на мільйони доларів за звинуваченнями у банківському та податковому шахрайстві та роботі в якості лобіста на українських клієнтів без реєстрації.

Замальовка із зали суду. Манафорт на візку та у робі слухає суддю у суді штату Вірджинія
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Водночас, можливі злочини, які він вчинив в Україні залишаються не розглянутими. На це звернув увагу аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд. Він, зокрема, закликає розслідувати роль Манафорта у вбивстві Небесної сотні на Майдані.

"Чому ніхто не обговорює можливі злочини Манафорта за кордоном? Він брав участь у рішенні вбити 125 протестувальників в Україні під час мирних протестів в січні-лютому 2014 року. Це має бути питанням, якщо США дбають про права людини", - написав Аслунд у Twitter.

"Я знаю, що Манафорт був правою рукою Януковича дев'ять років. Ніхто не був ближчим до Януковича, ніж Манафорт, крім його двох синів", - додав аналітик, відповідаючи на коментар стосовно того, що Манафорт навряд користувався довірою у таких справах.

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У суді Вашингтона Манафорту додали ще 43 місяці до терміну ув’язнення – включення. Відео

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