Американські газети критикують Трампа, наголошуючи на важливості преси для демократії

Сотні газет у США і деякі видання в інших країнах оголосили, що долучаються до кампанії на захист свободи преси у відповідь на заяви президента Дональда Трампа, який гостро критикує деякі часописи і телеканали, часто називаючи їх “фальшивими новинами” і навіть “ворогами народу”.

Часопис Boston Globe виступив з ініціативою скоординованої публікації у четвер 16 серпня редакційних статей, у яких журналісти роз'яснюватимуть загрози від того, що газета назвала “брудною війною” проти ЗМІ.

Дональд Трамп - не перший президент США, який нападає на пресу, чи вважає, що преса поводиться з ним несправедливо. Але він перший, хто, як виглядає, проводить продуману політику підриву й делегітимізації роботи преси.

​Прибічники преси наголошують, що безпідставна критика роботи журналістів руйнує одну із основ демократичного суспільства, а також створює атмосферу, в якій окремі представники ЗМІ можуть стати жертвами насильства.

Натомість критики засобів масової інформації закидають їм упередженість і маніпулювання.

Трамп часто називає фальшивими ті ЗМІ, які публікували критичну щодо нього інформацію.

5 серпня президент написав у Twitter: "Фальшиві Новини ненавидять те, що я кажу, що вони Ворог Народу лише тому, що знають - це ПРАВДА. Я роблю велику послугу, пояснюючи це Американському Народу. Вони навмисно спричиняють великий розкол і недовіру. Вони також можуть спричинити війну! Вони дуже небезпечні і хворі!"

Агенція Reuters наводить допис Трампа у у лютому 2017: “Медіа ФАЛЬШИВИХ НОВИН (провальна @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) вороги не мої, вони вороги американського народу!”

Результати опитування американського університету Квініпіак, опубліковані цього тижня, вказують, що 65% американських виборців вважають ЗМІ важливою складовою демократії, а 26% сказали, що вважають новинні медіа ворогами народу.

Але серед тих, хто асоціює себе з Республіканською партією, кількість тих, хто згоден з твердженням президента Трампа про пресу як ворогів народу сягає 51% і лише 36% вважають новинні медіа важливими для демократії.

Що кажуть газети?

“Велич Америки тримається на завданні вільної преси говорити можновладцям правду”, - пише Boston Globe і додає, що “називати пресу ворогом народу - це не по американськи і загрожує суспільному порозумінню, яке ми використовували понад два сторіччя”.

Британська Guardian разом з деякими іншими міжнародними виданнями підтримала акцію, яку спочатку оголосили 100 американських часописів, а потім число зросло до 350.

“Свободу преси винайшли не у Сполучених Штатах, але не у багатьох країнах важливість незалежної преси так глибоко вплетена в історію. Тепер ця велика американська традиція поваги суспільства до висловлювання правди опинилася під загрозою. Дональд Трамп - не перший президент США, який нападає на пресу, чи вважає, що преса поводиться з ним несправедливо. Але він перший, хто, як виглядає, проводить продуману політику підриву й делегітимізації роботи преси”, - проголошує Guardian у своїй редакційній статті.

“Ми в Sun-Times - вороги непідконтрольної влади і незаслужених привілеїв. Ми - вороги самозвеличення. Ми - вороги принципу, за яким нагору просуваються по головах інших”, - написала у своїй редакційній американська газета Chicago Sun-Times.

При цьому чиказький часопис визнає, що ЗМІ також не повинні бути понад мораллю та законом і вказує: “понад усе - ми вороги поганої журналістики і зобов’язуємося щодня працювати якнайкраще”.

New York Times цитує знаменитого листа одного із засновників США Томаса Джефферсона з рядками: “Якби мені довелося вирішувати, чи нам краще мати уряд без газет, або газети без уряду, я не вагаючись і хвилини, обрав би друге”.

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