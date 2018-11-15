Благодійниками, які зібрали для безхатька 400 000 доларів, зайнялась прокуратура у США

Держане обвинувачення у США стверджує, що популярний у США випадок благодійництва насправді є змовою фігурантів з метою обманним чином збагатитись за рахунок громадськості.

У листопаді 2017-го року США облетіла новина про випадок - безхатько, колишній морпіх Джонні Боббіт, у штаті Філадельфія за власні 20 доларів придбав пальне для жінки на ім'я Кейт Маклур, чия машина заглухла посеред дороги на небезпечній ділянці траси. Турботливий чоловік порадив жінці не залишати машину, а сам приніс пальне для автівки із заправки. Вдячна жінка пізніше започаткувала збір пожертв для чоловіка онлайн на сайті GoFundMe. Дуже скоро доброзичливці пожертвували для чоловіка чверть мільйона доларів, загалом же сума сягнула понад 400 тисяч доларів.

Втім незабаром ЗМІ повідомили, що Маклур та її партнер Марк Д'аміко нібито не передали чоловіку зібрану суму. Адвокат самого Боббіта звинуватив пару у тому, що вони витрачали кошти на власні забаганки, подорожі та придбання авто. У серпні Боббіт висунув позов проти пари.

Тепер прокуратура у США звинувачує пару у змові із Боббітом. Трійця, вважає обвинувачення, вигадали усі описані вище події, щоб видурити гроші у благодійників. Надалі ж спільники приховували правду під громадськості.

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