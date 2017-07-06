Після хвилі ентузіазму в Польщі на вулицях Гамбурга на Трампа очікують «зомбі»

Промову Дональда Трампа з ентузіазмом сприйняли в Польщі: багатотисячний натовп на площі Красінських аплодував, вигукував привітання, скандував «Дональд Трамп! Дональд Трамп!».

​В Польщі, на відміну від деяких інших європейських країн, Трамп користується популярністю через його прихильність до національних традицій та зусилля з перекриття кордонів через острах перед ісламським екстремізмом, зауважує Associated Press.

В Гамбурзі, куди Трамп прибув після Варшави, весь тиждень тривають акції протесту. Антиглобалісти, захисники навколишнього середовища, профспілки, студенти та різні релігійні групи оголосили про проведення 30 різний акцій протесту під час саміту G20.

Протягом самого засідання, очікується близько 100 000 протестуючих. Друге за розмірами місто Німеччини залучило 20 000 поліцейських для збереження порядку, повідомляє AFP.

Для того, щоб запобігти вуличному насильству та розігнати спонтанно-сформований табір протестуючих, поліцейським довелось використовувати водні гармати.

Провідник антикапіталістичного протесту під гаслом «Вітаємо в пеклі» Андреас Блейшмідт виголосив, що метою його акції є «надіслати послання про боротьбу ... а також показати, що світова політика G20 є провальною і вони відповідають за пекельні умови, як-от голод, війна та кліматичні катастрофи». В рамках цієї акції тисячі протестуючих покриті глиною зображували зомбі на вулицях Гамбурга.

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