Нові "Зоряні війни" розчарували деяких критиків у США

18 грудня на широкі екрани в Україні та багатьох країнах світу виходить дев'ятий епізод знаменитої кіносаги "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" (Star Wars: The Rise of Skywalker). За два дні до того у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра фільму.

Американські кінокритики загалом негативно оцінили картину. На сайті Rotten Tomatoes фільм набрав лише 56% позитивних голосів, що надало йому статусу "гнилого помідора" (на противагу до "свіжого", якщо рейтинг від 60% та вище). Причина - стрічці "не вистачило фантазії, але вона завершує цю улюблену сагу із відданістю фанатам".

На іншому популярному сайті з оцінками фільмів IMDB відгуків ще відносно мало, однак вони також погано оцінили кіно.

Видання USA Today пише, що попри наявність певних очікуваних елементів, як-то битви лазерними мечами та гарною грою акторів, сага завершується "з пишнотою і розчаруванням", адже режисер Джей Джей Абрамс закінчив фільм "надто безпечно" й не використав шанс "зробити щось особливе".

The Atlantic пише, що фільм сповнений ностальгічних почуттів, близьких як для старшого покоління, що пам'ятає вихід перших стрічок у 70-х, так і для молодшого покоління фанатів. Однак, якщо режисерові вдавалось гарно вводити нових героїв, то закінчення їхніх сюжетних ліній у нього вдалось дуже "розпливчасте".

Fox News назвали закінчення саги "бездушним" і "закрученим", а у Forbes відзначили, що рейтинги дев'ятого фільму виявились гіршими, ніж практично вся решта серія "Зоряних війн".

"Зоряні війни" залишаються найуспішнішою кіносагою в історії кіно після серії кінокоміксів Marvel. Франшиза заробила майже 10 мільярдів доларів у світовому прокаті, а дивитись у кіно фільми про Скайвокерів давно стало невід'ємною різдвяною традицією у США.

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