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Міністри закордонних справ країн ЄС підтримали зупинку спрощеного візового режиму для Росії – Боррель
Міністри закордонних справ Європейського Союзу підтримали зупинку дії спрощеного візового режиму, заявив на пресконференції 31 серпня голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель.
«Повна зупинка Євросоюзом спрощеного візового режиму для Росії. Досі він був частково зупинений для окремих груп осіб: посадовців, бізнесменів, але тепер він повністю припиняє працювати», – сказав він, говорячи про консенсус, якого досягли лідери МЗС.
За словами Борреля, Євросоюз спостерігав збільшення випадків перетину кордону з Росії до сусідніх держав із середини липня:
«Це стало безпековим ризиком для таких країн. На додачу до цього ми бачили багатьох росіян, які мандрували для відпочинку, шопінгу, наче немає ніякої війни в Україні. Країни-члени вирішили, що не може бути business as usual».
Боррель очікує, що припинення дії візового режиму скоротить кількість нових віз, виданих країнами-членами Євросоюзу, адже процес вимагатиме більше часу й зусиль.
«Це загальний підхід, який дозволить запобігти потенційному «візовому шопінгу» росіян», – прокоментував очільник дипломатії ЄС.
Водночас такий підхід дозволить розглядати кожен запит індивідуально, адже ЄС «не хоче відмежовуватися від тих росіян, які проти війни в Україні», додав він.
Також Боррель закликав Європейську комісію розглянути ситуацію із візами, які вже видані, і надати свої коментарі. Серед інших висновків зустрічі він назвав рішення не визнавати паспорти, видані окупаційною владою Росії на захоплених територіях України.
Крім того, сусідні з Росією країни, за словами голови зовнішньополітичної служби ЄС, можуть вдаватися до заходів на національному рівні, аби обмежити доступ до блоку через свої кордони, у відповідності до Кодексу Шенгенської зони ЄС.
Раніше Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія виступили зі спільною заявою, в якій назвали в’їзд громадян Росії до країн Шенгенської зони загрозою громадській безпеці. Вони вимагають від Європейської комісії вжити заходів для обмеження в’їзду російських туристів, інакше вони розглядають можливість зробити це на національному рівні.
Після вторгнення Євросоюз припинив з Росією авіасполучення, в’їзд до країн ЄС став можливим лише через транзитні країни чи через наземні прикордонні переходи. Раніше країни Балтії закликали припинити росіянам візи повністю, принаймні туристичні. Проти виступають деякі західноєвропейські члени ЄС, зокрема Німеччина та Франція.
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Індія та Китай візьмуть участь у спільних військових навчаннях з Росією
За даними російського державного інформаційного агентства ТАСС, Індія та Китай візьмуть участь у тижневих спільних військових навчаннях Росії, які мають розпочатися у четвер на сході країни.
Хоча Індія раніше брала участь у військових навчаннях у Росії — індійський контингент був частиною військових навчань «Запад», що відбулися у вересні 2021 року, — аналітики кажуть, що її участь у військових навчаннях «Восток-2022» у розпал російського вторгнення в Україна підтверджує дружні зв’язки Нью-Делі з Москвою, незважаючи на зміцнення стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами.
«Участь Індії в навчаннях у Росії не є чимось незвичайним, але цього разу вона також має політичне забарвлення, — сказав Манодж Джоші, аналітику Observer Research Foundation у Нью-Делі. - Нью-Делі підкреслює, що дотримуватиметься незалежної позиції щодо кризи в Україні, і продовжуватиме зберігати нейтралітет між США та Росією».
Індія утрималася від засудження вторгнення Росії до України та не приєдналася до санкцій Заходу проти Москви. Імпорт нафти з Москви до Індії різко зріс цього року, бо країна отримує зиск із значних знижок.
Індія аргументує закупівлі нафти як необхідні для розвитку країни, що потерпає від дефіциту енергоресурсів. "Ми дуже відкриті щодо наших інтересів, - заявив раніше цього місяця в Бангкоку міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар. - В моїй країні дохід на душу населення - 2000 доларів США. Це не ті, хто можуть платити вищі ціни на енергоресурси».
Хоча Індія наразі закуповує зброю в інших країнах, зокрема в Ізраїлі та Сполучених Штатах, значна частина наявної зброї в країні - російського походження.
Аналітики зазначають, що Індія навряд чи найближчим часом відвернеться від Росії.
«Індія має важливі відносини з Москвою в оборонній сфері, і вона насправді не зацікавлена в українській кризі, — сказав Джоші. - Якщо підтримка зв’язків з Росією відповідає нашим національним інтересам, ми це робимо — це позиція Індії».
Поки що Вашингтон, схоже, сприйняв позицію Індії. Відповідаючи на питання про участь Індії у військових навчаннях «Восток» на початку цього місяця, речник Держдепартаменту Нед Прайс сказав, що США визнають, що переорієнтація зовнішньої політики країни є довгостроковим викликом.
“У той же час ми також визнаємо, що в усьому світі є країни, які мають давні відносини, включно з відносинами безпеки, з такими країнами, як, наприклад, Росія, — сказав він журналістам на брифінгу для преси. - Переорієнтувати зовнішню політику країни, установу безпеки країни чи практику оборонних закупівель убік від такої країни, як Росія, — це не те, що ми можемо зробити за одну ніч”.
Однак є питання щодо того, як довго Індія зможе триматись між Сполученими Штатами та Росією, на тлі поглиблення напруженості між двома країнами.
Аналітики у Вашингтоні припускають, що Сполучені Штати зайняли стратегічну позицію і намагаються переконати Нью-Делі, що довгострокове партнерство з Москвою у сфері безпеки є нежиттєздатним.
«Вашингтон, безумовно, стурбований тривалим безпековим партнерством Нью-Делі з Москвою, — сказав Майкл Кугельман, заступник директора азійської програми Центру Вільсона. - Найближчими місяцями ми можемо очікувати, що Вашингтон доведе Нью-Делі, що врешті-решт Росія, під санкціями та без грошей, більше не матиме можливості виробляти та експортувати зброю до Індії».
Індія, зі свого боку, зберігала стриману позицію щодо російських навчань — офіційної інформації про її участь не було, але джерела в Міністерстві оборони підтвердили участь контингенту з Індії.
Військове партнерство Індії зі Сполученими Штатами швидко зростає на тлі занепокоєння щодо Китаю. У середині жовтня Індія та США проведуть спільні військові навчання в рамках щорічних навчань, відомих як Yudh Abhyas або War Practice. Місце проведення навчань, які, згідно з повідомленнями, відбуватимуться за 100 кілометрів від спірного кордону Індії та Китаю, є важливим.
Для Нью-Делі також складно знайти баланс між Росією та партнерами в групі «четвірки», яка складається з Індії, США, Японії та Австралії. Згідно з повідомленням газети Deccan Herald, Індія не братиме участі у військово-морських навчаннях у Японському морі. Нью-Делі має тісні зв’язки з Токіо, який разом із США та Австралією є важливим партнером у зусиллях проти експансіонізму Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Зміцнення російсько-китайських відносин також може стати причиною занепокоєння для Нью-Делі, оскільки напруженість між Індією та Пекіном через прикордонні суперечки не зменшується. Хоча Пекін раніше приєднався до навчань з Москвою, його участь у військових навчаннях «Восток» відображає зростання оборонних зв’язків між двома країнами на тлі напруженості із Заходом, кажуть аналітики.
«Це перший випадок, коли НВАК (Народно-визвольна армія Китаю) направила свою армію, флот і повітряні сили одночасно на спільні навчання з Росією, — зазначає Бонні С. Глейзер, директор Азійської програми в Німецькому фонді Маршалла. - Зі зближенням Москви та Пекіна можна очікувати, що двосторонні військові зв’язки також, ймовірно, збільшаться».
З точки зору Росії, участь як Індії, так і Китаю, які мають напружені двосторонні зв’язки один з одним, підкреслює пр країни зміцнити зв’язки з обома великими економіками Азії.
Джаганнатх Панда, голова Стокгольмського центру з питань Південної Азії та Індо-Тихоокеанського регіону, заявив, що Москва сподівається забезпечити «євразійську єдність» проти Заходу, «завдяки своєму традиційному партнерству з Індією та ідеологічній дружбі з Китаєм.
"Така роль прислужилася Москві в Україні, оскільки обидві країни утрималися від засудження дій Росії", - сказав Панда.
- Голос Америки
"Українці жодним чином не хочуть бути частиною Росії". Держдеп попередив про підготовку Кремлем фальшивих референдумів
"Будь-які заяви Кремля, що український народ будь-яким чином хоче приєднатись до Росії є брехнею", - заявив заступник речника Держдепу США Ведант Пател під час брифінгу для преси у вівторок.
Опитування NDI, проведене в травні 2022 року, показало - лише 3% українців хочуть приєднання до керованого Росією Євразійського Союзу. Згідно з опитуваннями, 90% українців прагнуть вступу України до ЄС, зауважив посадовець.
Він поділився оцінками Держдепу стосовно того, що Кремль може вже у найближчі тижні провести фіктивні "референдуми" за приєднання до Росії в Херсонській, Запорізькій областях а також в так званих ДНР/ЛНР. Росія також почала підготовку такого "референдуму" в Харківській області.
Своїми діями Кремль намагається надати видимості законності "нахабному загарбанню території", але такі "референдуми" становитимуть порушення української Конституції, міжнародного права, включаючи Статут ООН та принципи ОБСЄ, наголосив Пател.
"Ми підтримуємо народ України та демократично обраний уряд", - додав він.
Підготовкою таких "референдумів", за інформацією Держдепу, займається заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Кірієнко перебуває під санкціями США, через його роль у визнанні Росією так званих "ЛНР/ДНР" "незалежними", а також через його роль в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального.
Команда ООН прямує на ЗАЕС
Група інспекторів ядерної агенції ООН вирушила в середу на українську Запорізьку атомну електростанцію, щоб оцінити проблеми безпеки на контрольованому Росією об’єкті.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі сказав, що команда, яку він очолює, проведе на заводі кілька днів і заявив, що їхня місія є «дуже складною операцією».
Ми йдемо в зону бойових дій. Ми йдемо на окуповану територію. Для цього потрібні чіткі гарантії не тільки з боку Російської Федерації, але й з боку України. І ми змогли це забезпечити», – Гроссі сказав журналістам у Києві.
Він також сказав, що інспектори спілкуватимуться з персоналом атомної станції, якою, незважаючи на російський контроль, управляють українські інженери.
"Звичайно, це одна з найважливіших речей, які я хочу зробити, і я це зроблю", - сказав Гроссі.
І Росія, і Україна стверджують, що інша сторона продовжує обстрілювати територію поблизу об’єкта, а світові лідери висловлюють побоювання, через загрозу ядерної катастрофи.
У вівторок представники МАГАТЕ зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, який закликав до «негайної демілітаризації станції» та передачі її під «повний контроль України».
За даними The New York Times, на станції є ознаки артилерійського ураження, і вона вкрита димом від пожеж поблизу.
У МАГАТЕ повідомили, що місія зосередиться на оцінці фізичних пошкоджень станції, визначенні функціональності систем безпеки, оцінці умов роботи персоналу та виконанні «термінових захисних заходів».
Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
- Голос Америки
Байден, Гутерріш, Шольц, Путін реагують на смерть Горбачова
"Людиною із надзвичайною візією" назвав президент США Джо Байден Михайла Горбачова, останнього керівника Радянського Союзу, який помер у вівторок в 91-му віці, після тривалої хвороби.
Байден відзначив співпрацю Горбачова з тогочасним президентом США Рональдом Рейганом із скорочення арсеналів ядерної зброї, а також політику "гласності" та "перебудови" в СРСР після "десятилість брутальних репресій".
"Світ втратив видатного глобального лідера, переконаного прибічника багатостроннього підходу і невтомного борця за світ", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав Горбачова "людиною світу, чий вибір відкрив росіянам шлях до свободи".
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "перебудову" Горбачова "спробою встановити демократію в Росії" і високо оцінив його внесок у "падіння залізної завіси" та завершення холодної війни.
Шольц зазначив, що тепер демократичні цінності в Росії занепадають. "Ми знаємо, що він помер в період, коли не лише демократія в Росії зазнала краху, інакше описати ситуацію не можна, але Росія і російський президент Володимир Путін риють окопи в Європі і почали жахливу війну проти сусідньої країни, України", - заявив він.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вказав на досягнення Горбачова у скороченні ядерної зброї.
Російський президент Путін висловив глибокі співчуття родині Горбачова.
В статті використано матеріали АР.
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