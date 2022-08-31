Міністри закордонних справ країн ЄС підтримали зупинку спрощеного візового режиму для Росії – Боррель

За даними російського державного інформаційного агентства ТАСС, Індія та Китай візьмуть участь у тижневих спільних військових навчаннях Росії, які мають розпочатися у четвер на сході країни.

Хоча Індія раніше брала участь у військових навчаннях у Росії — індійський контингент був частиною військових навчань «Запад», що відбулися у вересні 2021 року, — аналітики кажуть, що її участь у військових навчаннях «Восток-2022» у розпал російського вторгнення в Україна підтверджує дружні зв’язки Нью-Делі з Москвою, незважаючи на зміцнення стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами.

«Участь Індії в навчаннях у Росії не є чимось незвичайним, але цього разу вона також має політичне забарвлення, — сказав Манодж Джоші, аналітику Observer Research Foundation у Нью-Делі. - Нью-Делі підкреслює, що дотримуватиметься незалежної позиції щодо кризи в Україні, і продовжуватиме зберігати нейтралітет між США та Росією».

Індія утрималася від засудження вторгнення Росії до України та не приєдналася до санкцій Заходу проти Москви. Імпорт нафти з Москви до Індії різко зріс цього року, бо країна отримує зиск із значних знижок.

Індія аргументує закупівлі нафти як необхідні для розвитку країни, що потерпає від дефіциту енергоресурсів. "Ми дуже відкриті щодо наших інтересів, - заявив раніше цього місяця в Бангкоку міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар. - В моїй країні дохід на душу населення - 2000 доларів США. Це не ті, хто можуть платити вищі ціни на енергоресурси».

Хоча Індія наразі закуповує зброю в інших країнах, зокрема в Ізраїлі та Сполучених Штатах, значна частина наявної зброї в країні - російського походження.

Аналітики зазначають, що Індія навряд чи найближчим часом відвернеться від Росії.

«Індія має важливі відносини з Москвою в оборонній сфері, і вона насправді не зацікавлена в українській кризі, — сказав Джоші. - Якщо підтримка зв’язків з Росією відповідає нашим національним інтересам, ми це робимо — це позиція Індії».

Поки що Вашингтон, схоже, сприйняв позицію Індії. Відповідаючи на питання про участь Індії у військових навчаннях «Восток» на початку цього місяця, речник Держдепартаменту Нед Прайс сказав, що США визнають, що переорієнтація зовнішньої політики країни є довгостроковим викликом.

“У той же час ми також визнаємо, що в усьому світі є країни, які мають давні відносини, включно з відносинами безпеки, з такими країнами, як, наприклад, Росія, — сказав він журналістам на брифінгу для преси. - Переорієнтувати зовнішню політику країни, установу безпеки країни чи практику оборонних закупівель убік від такої країни, як Росія, — це не те, що ми можемо зробити за одну ніч”.

Однак є питання щодо того, як довго Індія зможе триматись між Сполученими Штатами та Росією, на тлі поглиблення напруженості між двома країнами.

Аналітики у Вашингтоні припускають, що Сполучені Штати зайняли стратегічну позицію і намагаються переконати Нью-Делі, що довгострокове партнерство з Москвою у сфері безпеки є нежиттєздатним.

«Вашингтон, безумовно, стурбований тривалим безпековим партнерством Нью-Делі з Москвою, — сказав Майкл Кугельман, заступник директора азійської програми Центру Вільсона. - Найближчими місяцями ми можемо очікувати, що Вашингтон доведе Нью-Делі, що врешті-решт Росія, під санкціями та без грошей, більше не матиме можливості виробляти та експортувати зброю до Індії».

Індія, зі свого боку, зберігала стриману позицію щодо російських навчань — офіційної інформації про її участь не було, але джерела в Міністерстві оборони підтвердили участь контингенту з Індії.

Військове партнерство Індії зі Сполученими Штатами швидко зростає на тлі занепокоєння щодо Китаю. У середині жовтня Індія та США проведуть спільні військові навчання в рамках щорічних навчань, відомих як Yudh Abhyas або War Practice. Місце проведення навчань, які, згідно з повідомленнями, відбуватимуться за 100 кілометрів від спірного кордону Індії та Китаю, є важливим.

Для Нью-Делі також складно знайти баланс між Росією та партнерами в групі «четвірки», яка складається з Індії, США, Японії та Австралії. Згідно з повідомленням газети Deccan Herald, Індія не братиме участі у військово-морських навчаннях у Японському морі. Нью-Делі має тісні зв’язки з Токіо, який разом із США та Австралією є важливим партнером у зусиллях проти експансіонізму Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Зміцнення російсько-китайських відносин також може стати причиною занепокоєння для Нью-Делі, оскільки напруженість між Індією та Пекіном через прикордонні суперечки не зменшується. Хоча Пекін раніше приєднався до навчань з Москвою, його участь у військових навчаннях «Восток» відображає зростання оборонних зв’язків між двома країнами на тлі напруженості із Заходом, кажуть аналітики.

«Це перший випадок, коли НВАК (Народно-визвольна армія Китаю) направила свою армію, флот і повітряні сили одночасно на спільні навчання з Росією, — зазначає Бонні С. Глейзер, директор Азійської програми в Німецькому фонді Маршалла. - Зі зближенням Москви та Пекіна можна очікувати, що двосторонні військові зв’язки також, ймовірно, збільшаться».

З точки зору Росії, участь як Індії, так і Китаю, які мають напружені двосторонні зв’язки один з одним, підкреслює пр країни зміцнити зв’язки з обома великими економіками Азії.

Джаганнатх Панда, голова Стокгольмського центру з питань Південної Азії та Індо-Тихоокеанського регіону, заявив, що Москва сподівається забезпечити «євразійську єдність» проти Заходу, «завдяки своєму традиційному партнерству з Індією та ідеологічній дружбі з Китаєм.

"Така роль прислужилася Москві в Україні, оскільки обидві країни утрималися від засудження дій Росії", - сказав Панда.