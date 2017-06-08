США почали постачати газ до Польщі – важливий етап створення українсько-польського регіонального центру з газу

Перша партія зрідженого газу зі США надійшла до Польщі 7 червня.

"Експорт зрідженого газу зі США сприяє підтримці робочих місць в Америці, зниженню ціни на енергію для наших міжнародних партнерів і досягненню мети забезпечення енергетичної безпеки Європи",- йдеться в заяві Державного департаменту США з цієї нагоди.

Диверсифікація поставок енергоносіїв є важливим елементом створення українсько-польського центру торгівлі та зберігання газу.

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"Потужний крок для зміцнення енергетичної безпеки Америки та Європи", - привітав перші поставки зрідженого газу зі США до Польщі сенатор США Тед Круз

"Державний департамент тісно співпрацює з європейськими партнерами, щоб диверсифікувати поставки енергоносіїв до Європи через забезпечення нових ресурсів з постачання газу, створення життєво важливих сполучень для диверсифікації власних джерел енергії і посилення енергетичної безпеки Європи", - вказується в заяві Держдепу.

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