Україна та Польща планують убезпечити Європу від російської газової залежності

Україна та Польща планують створити спільний регіональний центр торгівлі та зберігання газу. Такі плани накреслили у вівторок під час українсько-польської конференції з питання газу в Варшаві. Відкриття такого центру допоможе обмежити залежність Центральної та Східної Європи від Росії і забезпечити дотримання низьких цін на газ.

Приділяючи велику увагу диверсифікації поставок газу, Польща збільшує імпорт газу з інших регіонів, зокрема через свій новий порт, який вже приймав зріджений газ з Катару і очікує на поставки зрідженого газу з США, повідомляє ABCnews. Польща також працює над тим, щоб отримувати газ з Північного моря.

«У нас достатньо інфраструктури для просування в створенні центру», - запевнив Сергій Макогон з Укртрансгазу. Україна має потужні газосховища на заході країни, які можуть бути використані для потреб такого центру. Загальна місткість українських газосховищ становить 31,3 мільярди кубометрів.

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