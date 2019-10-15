МВФ покращив оцінку зростання економіки України

МВФ оновив прогноз економічного зростання в Україні. Реальне зростання ВВП досягне 3% в 2019 році, вважають в установі, що краще, ніж озвучений в липні прогноз у 2,7 відсотка ВВП. Про це йдеться в звіті МВФ "Перспективи світової економіки", оприлюдненому 15 жовтня. Прогноз зростання на 2020 рік залишається незмінним на рівні 3%.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголошував про плани уряду досягти зростання ВВП на 40% за 5 років, збільшивши темпи зростання ВВП до 5% наступного року й до 7% - з 2021 року.

Цифри МВФ є менш оптимістичними.

В інтерв'ю "Голосу Америки" американські аналітики поділились своїми оцінками.

"Оцінки МВФ вказують на потенційне зростання на рівні 3 -3,5 відсотка. І я вважаю, що є можливість це перевершити, - говорить Нік Стедміллер, Директор з нових ринків, нью-йоркської консалтингової компанії Medley Global Advisors. - Однак я скептично ставлюсь до цифр вище 5 відсотків".

Щоб говорити про зростання у більше 7 відсотків, треба буде продемонструвати конкретні результати реформ.

"Дехто говорить про 7 відсотків – це одна з цілей, заявлена урядом. Потрібні будуть свідчення проведення конкретних реформ, не лише стратегічних пропозицій, перед тим, як ми будемо про це говорити", - вважає Стедміллер.

Успішним для України було б досягнення довгострокового зростання у 3% на рік, вважає Еліна Рибакова, заступниця головного економіста Міжнародного інституту фінансів – асоціації фінансового сектору США.

Рибакова наголошує, що регрес із вже втілених реформ може зашкодити програмі з МВФ, або повністю зруйнувати її, що стане проблемою для економіки. "Важливе досягнення, яке ми бачили за останні п'ять років було перехід до таргетування інфляції та реформа банківського сектору. Гадаю регрес мав би значні негативні наслідки. І, в найгіршому випадку, це зруйнувало б програму з фондом", - говорить аналітик, попереджаючи, що будь-які непрозорі домовленості з колишніми власниками банків стануть значною проблемою у відносинах з міжнародними кредиторами та інвесторами.

Щоб забезпечити додаткове зростання, Україна має вжити переконливих кроків з подолання корупції, говорить Стедміллер.

"Один з найбільших викликів, що стоїть перед Україною – продовження уявлення про високий рівень корупції і необхідність прозорості. Тому вважаю, що продовження зусиль з правової реформи, яку розпочав Зеленський, справді треба вивести на наступний рівень і її потрібно провести прозоро і так, щоб заслужити довіру іноземних інвесторів і забезпечити це додаткове зростання", - додає аналітик.

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