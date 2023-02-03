Зруйновані багатоповерхівки, відсутність газу, регулярні обстріли: в яких умовах живуть мешканці Лимана. Відео

Зруйновані багатоповерхівки, відсутність газу та регулярні обстріли – в таких умовах живуть мешканці деокупованого Лимана, що на Донеччині. У власних квартирах зараз мешкають одиниці, більшість людей живе в укриттях, куди перебрались ще протягом російської окупації, яка тривала з травня по жовтень.