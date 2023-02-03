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Зруйновані багатоповерхівки, відсутність газу, регулярні обстріли: в яких умовах живуть мешканці Лимана. Відео

  • Голос Америки
Зруйновані багатоповерхівки, відсутність газу, регулярні обстріли: в яких умовах живуть мешканці Лимана. Відео
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Зруйновані багатоповерхівки, відсутність газу, регулярні обстріли: в яких умовах живуть мешканці Лимана. Відео

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Зруйновані багатоповерхівки, відсутність газу та регулярні обстріли – в таких умовах живуть мешканці деокупованого Лимана, що на Донеччині. У власних квартирах зараз мешкають одиниці, більшість людей живе в укриттях, куди перебрались ще протягом російської окупації, яка тривала з травня по жовтень.

У яких умовах зараз живуть лиманці – дізнавались Ярослава Мовчан та Артур Шагалін.

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