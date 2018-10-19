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Україна

Більше зброї Україні, сильніші санкції проти Москви - екс-посол США розповів, як зупинити Кремль

Колишній посол США в Україні Джон Гербст

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На думку дослідника американського аналітичного центру Atlantic Council та колишнього посла США в Україні Джона Гербста, Україні потрібно надавати більше зброї. Крім того, щоб зупинити подальшу агресію Кремля, Захід має запровадити сильніші санкції проти Росії.

Це не громадянська війна. І те, що Росія робила з Грузією в 2008 було агресією. Все більше людей це сьогодні розуміють. І це розуміння тільки зростатиме. Правильне рішення – змусити Кремль платити більшу ціну
Колишній посол США в Україні Джон Гербст

Про це Джон Гербст розповів журналісту української служби Голосу Америки.

"Росія та Путін мають агресивну зовнішню політику. Вони хочуть підірвати світовий порядок, встановлений після Холодної війни", - говорить Гербст.

За його словами, забезпечення сильного і стабільного світового порядку відповідає американським інтересам і цінностям.

"Якщо ми здамось з цим світовим порядком, то дозволимо Росії проводити агресивну політику проти України та Грузії. Цей варіант для США неприйнятний", - зауважує Гербст.

Колишній посол США в Україні зазначає, що Захід досі звикається з думкою, що Росія проводить агресивну зовнішню політику.

"Наша позиція сьогодні значно краще ніж вона була чотири роки тому. Але вона досі не достатньо добра. Думаю, це покращиться" – додає Гербст.

На його думку, Грузії, Україні та Молдові треба надавати більше підтримки. Також, говорить Гербст, необхідні сильніші санкції проти Кремля за його агресію в Грузії та Україні.

Україні потрібно надавати більше зброї. Це зробить подальшу російську агресію важчою та болючішою
Колишній посол США в Україні Джон Гербст​

"Сильніші санкції послаблять Кремль. Поки Кремль проводить агресивну зовнішню політику, в наших інтересах, щоб він був слабшим. Також, Україні потрібно надавати більше зброї. Це зробить подальшу російську агресію важчою та болючішою", - відзначає колишній посол США в Україні.

Джон Гербст наполягає на тому, що всім потрібно розуміти, що події на Донбасі – війна і агресія Кремля проти України.

"Це не громадянська війна. І те, що Росія робила з Грузією в 2008 було агресією. Все більше людей це сьогодні розуміють. І це розуміння тільки зростатиме. Правильне рішення – змусити Кремль платити більшу ціну: більше санкцій, більше оборонної підтримки для України і Грузії", - підкреслює Гербст.

Нагадаємо, що Джон Гербст в статті "Нова холодна війна може багато навчитись у старої холодної війни" писав, що США та союзники мають розглянути можливість подальшої передачі зброї Грузії і, особливо, Україні.

Зупинити Кремль надзвичайно важливо, зазначає аналітик і нагадує, що фронт наразі перебуває на сході України. В інтересах Заходу зупинити агресію кремля на Донбасі. Це є підґрунтям для надання пакету допомоги у 1 мільярд доларів на рік на п'ять років на військове обладнання, вважає Гербст. Такий пакет, на думку експерта, має передбачати допомогу у забезпеченні поточних потреб у протитанкових ракетах, захищених засобах зв'язку, сучасних дронах та протиповітряних радарах.

В тому ж дусі, США мають проконсультуватись з Грузією стосовно військових потреб. США разом з союзниками у НАТО мають розглянути можливість збільшення присутності в Чорноморському регіоні, зазначає Гербст.

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Заяви Курта Волкера та Весса Мітчелла про Україну та російську агресію. Подія в Атлантичній раді. Відео
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Заяви Курта Волкера та Весса Мітчелла про Україну та російську агресію. Подія в Атлантичній раді. Відео

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    Марія Прус

    Журналіст української служби "Голосу Америки", висвітлює широке коло тем, від політичних новин і проблем системи охорони здоров'я – до соціальних і культурних подій. У Києві працювала на багатьох українських телеканалах, зокрема UA: Перший (Перший національний телеканал України), «П'ятий канал», ТРК «Ера». У листопаді 2016-го з Вашингтона висвітлювала американські вибори в ефірі українських каналів. Отримала ступінь магістра Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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