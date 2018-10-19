Більше зброї Україні, сильніші санкції проти Москви - екс-посол США розповів, як зупинити Кремль

Це не громадянська війна. І те, що Росія робила з Грузією в 2008 було агресією. Все більше людей це сьогодні розуміють. І це розуміння тільки зростатиме. Правильне рішення – змусити Кремль платити більшу ціну

Про це Джон Гербст розповів журналісту української служби Голосу Америки.

"Росія та Путін мають агресивну зовнішню політику. Вони хочуть підірвати світовий порядок, встановлений після Холодної війни", - говорить Гербст.

За його словами, забезпечення сильного і стабільного світового порядку відповідає американським інтересам і цінностям.

"Якщо ми здамось з цим світовим порядком, то дозволимо Росії проводити агресивну політику проти України та Грузії. Цей варіант для США неприйнятний", - зауважує Гербст.

Колишній посол США в Україні зазначає, що Захід досі звикається з думкою, що Росія проводить агресивну зовнішню політику.

"Наша позиція сьогодні значно краще ніж вона була чотири роки тому. Але вона досі не достатньо добра. Думаю, це покращиться" – додає Гербст.

На його думку, Грузії, Україні та Молдові треба надавати більше підтримки. Також, говорить Гербст, необхідні сильніші санкції проти Кремля за його агресію в Грузії та Україні.

Україні потрібно надавати більше зброї. Це зробить подальшу російську агресію важчою та болючішою

"Сильніші санкції послаблять Кремль. Поки Кремль проводить агресивну зовнішню політику, в наших інтересах, щоб він був слабшим. Також, Україні потрібно надавати більше зброї. Це зробить подальшу російську агресію важчою та болючішою", - відзначає колишній посол США в Україні.

Джон Гербст наполягає на тому, що всім потрібно розуміти, що події на Донбасі – війна і агресія Кремля проти України.

"Це не громадянська війна. І те, що Росія робила з Грузією в 2008 було агресією. Все більше людей це сьогодні розуміють. І це розуміння тільки зростатиме. Правильне рішення – змусити Кремль платити більшу ціну: більше санкцій, більше оборонної підтримки для України і Грузії", - підкреслює Гербст.

Нагадаємо, що Джон Гербст в статті "Нова холодна війна може багато навчитись у старої холодної війни" писав, що США та союзники мають розглянути можливість подальшої передачі зброї Грузії і, особливо, Україні.

Зупинити Кремль надзвичайно важливо, зазначає аналітик і нагадує, що фронт наразі перебуває на сході України. В інтересах Заходу зупинити агресію кремля на Донбасі. Це є підґрунтям для надання пакету допомоги у 1 мільярд доларів на рік на п'ять років на військове обладнання, вважає Гербст. Такий пакет, на думку експерта, має передбачати допомогу у забезпеченні поточних потреб у протитанкових ракетах, захищених засобах зв'язку, сучасних дронах та протиповітряних радарах.

В тому ж дусі, США мають проконсультуватись з Грузією стосовно військових потреб. США разом з союзниками у НАТО мають розглянути можливість збільшення присутності в Чорноморському регіоні, зазначає Гербст.

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