Гербст закликав США надавати мільярд доларів військової допомоги Україні на рік

"США та союзники мають розглянути можливість подальшої передачі зброї Грузії і, особливо, Україні", - пише дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council і колишній посол США в Україні Джон Гербст в статті "Нова холодна війна може багато навчитись у старої холодної війни".

Пакет оборонної допомоги Україні, на думку Гербста, має передбачати допомогу у забезпеченні поточних потреб у протитанкових ракетах, захищених засобах зв'язку, сучасних дронах та протиповітряних радарах.

Зупинити Кремль надзвичайно важливо, зазначає аналітик і нагадує, що фронт наразі перебуває на сході України. В інтересах Заходу зупинити агресію кремля на Донбасі. Це є підґрунтям для надання пакету допомоги у 1 мільярд доларів на рік на п'ять років на військове обладнання, вважає Гербст. Такий пакет, на думку експерта, має передбачати допомогу у забезпеченні поточних потреб у протитанкових ракетах, захищених засобах зв'язку, сучасних дронах та протиповітряних радарах.

В тому ж дусі, США мають проконсультуватись з Грузією стосовно військових потреб. США разом з союзниками у НАТО мають розглянути можливість збільшення присутності в Чорноморському регіоні, зазначає Гербст.

Прихильники потурання Москві вважають, що вони купують мир та стабільність. Це ілюзія.

Екс-посол також наголосив на необхідності посилити регулярні навчання з Грузією та Україною, а також звернути увагу на Румунію, яка є природнім партнером для розширення програми, розглянути можливість посилення співпраці з Туреччиною та Болгарією.

Прихильники потурання Москві вважають, що вони купують мир та стабільність. Це ілюзія, пише Гербст. Потурання перетворює прикордонні території на регіони кремлівської агресії та нестабільності. Однак, не варто вважати, що населення цих регіонів згідно віддати своє майбутнє московським автократам, переконаний експерт.

Західним принципам та інтересам відповідатиме політика, яка підтримує прагнення людей в цих регіонах визначати власне майбутнє.

Гербст також наголосив на необхідності співпрацювати в рамках НАТО. США мають відігравати провідну роль в Альянсі і нагадати союзникам, що двері для членства в НАТО є відкритими.

Однак, необхідно внести зміни до процесу вступу до НАТО, переконаний експерт, щоб врахувати вороже середовище створене Москвою. Москва активно протистоїть членству нових країн в Альянсі. Надання Плану дій для вступу до НАТО країні перетворює цю країну на ціль для Кремля навіть перед тим як країна отримує захист, який надає членство. Таким чином, НАТО має чітко заявити, що агресія, або окупація Кремлем не можуть заблокувати членство, вважає експерт.

Необхідно не забувати про внутрішні реформи і боротьбу з корупцією у країнах регіону, наголошує дослідник. НАТО та ЄС мають посилити стратегію, спрямовану на допомогу країнам, що межують стосовно внутрішніх слабких місць, які використовує Кремль. Це мусить включати боротьбу з корупцією, очищення банківської системи, а також боротьбу з відмиванням коштів, пише Гербст.

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