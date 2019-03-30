Звіт слідства щодо втручання Росії до виборів США буде оприлюднено в квітні

Неповна версія звіту спеціального прокурора США Роберта Мюллера буде оприлюднена в квітні. Про це заявив міністр юстиції США Вільям Барр у листі до Конгресу.

Звіт, обсягом 400 сторінок, було складено за результатами розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори США 2016 року, зв’язків кампанії Трампа з Росією, а також можливого перешкоджання правосуддю.

Служба спецпрокурора Мюллера допомагає визначити, які частини звіту не буде оприлюднено, заявив Барр. Він також запевнив, що Білий дім не переглядатиме варіант звіту, який буде оприлюднено.

«Хоча президент має привілей стосовно певних частин звіту, він публічно заявив, що делегує це мені і тому планів надавати звіт Білому дому для привілейованого розгляду немає», - заявив Барр.

Президент Трамп підтримав рішення міністра про публікацію звіту. «Якщо він це хоче зробити, мені немає чого приховувати. Це була вигадка. Це було полювання на відьом», - заявив Трамп.

Демократи в Конгресі виступають за оприлюднення повного звіту спецпрокурора якомога швидше.

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