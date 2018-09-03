З'явились теорії про зброю, яку, можливо, використали для "звукових атак" на Посольства США

Науковці стверджують, що "звукові атаки" на посольства США, можливо, були вчинені за допомогою мікрохвильової зброї часів Холодної війни, повідомляє Business Insider.

Мікрохвильові сигнали могли призвести до пошкоджень мозку у 33 американських посадовців, які працювали в посольствах США на Кубі та в Китаї, а також їх сімей, наголошує видання.

В 2014 році 24 американські дипломати та члени їх сімей захворіли після того, як, за заявами посадовців США, постраждали від "звукових атак". Жертви скаржились на втрату слуху, сильний головний біль, втрату рівноваги, набряки мозку і порушення когнітивних функцій.

Багато жертв заявляли, що чули дивні звуки перед появою симптомів. Один дипломат заявляє, що чув "скриплячий, різкий звук", від якого він прокинувся, коли перебував в номері готелю в Гавані. Інші кажуть, що чули "голосний дзвін та скрегіт високих тонів".

"Ефект Фрея" часто згадують в різних теоріях змов та інших гіпотезах, що не заслуговують на довіру, як, наприклад те, що потрібно захищати голову фольгою, щоб опиратись "атакам на мозок"

В травні цього року, щонайменше дев'ять американців, які працювали при консульстві в Гуанчжоу потребували медичної евакуації після того як від одного працівника надійшли скарги про дивні звуки. Після цього більше 250 осіб, які працювали в дипмісіях в Китаї було евакуйовано з медичних причин.

Можливо, причиною цього став напад мікрохвильовою зброєю, повідомляє Business Insider з посиланням на the New York Times. Теорію про шкоду від мікрохвиль було висунуто науковцем Алланом Фреєм в 1961 році. "Ефект Фрея" часто згадують в різних теоріях змов та інших гіпотезах, що не заслуговують на довіру, як, наприклад те, що потрібно захищати голову фольгою, щоб опиратись "атакам на мозок".

Фрей намагався довести, що мікрохвилі можуть завдати серйозної шкоди мозку, подібної до фізичної травми.

Однак, Державний департамент не надав детального коментаря the New York Times, заявивши лише, що "розслідування ще не визначило джерело, чи причину нападу".

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