Через таємничі проблеми зі здоров’ям, Канада евакуює сім”ї дипломатів з Куби

Сім’ї канадських дипломатів на Кубі повернуться додому через незрозумілі проблеми зі здоров’ям, повідомляє CNN, посилаючись на заяву канадського уряду, оголошену в понеділок.

Відтепер, сім”ї дипломатів не зможуть супроводжувати їх під час служби в цій країні.

«Уряд Канади продовжує розслідувати можливі причини незвичних симптомів, про які було повідомлено в 2017 році співробітниками дипломатичної місії Канади та членами їх сімей, які служать в Гавані, Куба», - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства. «Симптоми, серед інших, включають запаморочення, головний біль і неможливість концентруватись», - наголошується в заяві.

Державний департамент США евакуював частину дипломатичних співробітників та їх сім’ї з Куби в 2017 році, після заявок про «акустичну атаку» на співробітників посольства, проведену через установку, яка діяла поза чутним звуковим діапазоном.

Після року досліджень Державний департамент та федеральні слідчі не змогли виявити джерело шкоди і заявили, що вона, скоріш за все, «пов’язана з травмою від неприроднього джерела».

Щонайменше 24 дипломати та члени сімей постраждали, зазначив американський посадовець під час слухань в Комітеті Сенату з міжнародних відносин в січні.

Уряд Куби назвав заяви про напад «науковою фантастикою» і поскаржився, що Вашингтон не надав всі медичні дані і не дозволив слідчим дослідити резиденції дипломатів.

Міністерство закордонних справ Куби ще не прокоментувало евакуацію сімей канадських дипломатів.

Дивіться також: ​Американська торговельна палата в Україні переконує бізнеси зі США вкладати в Україну. Інтерв’ю