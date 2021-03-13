Мін'юст США назвав розслідування штурму Капітолію "найскладнішим" в історії відомства

Мін'юст США назвав розслідування штурму Капітолію прихильниками тодішнього президента США Дональда Трампа "можливо найскладнішим" в історії відомства. Відповідна оцінка дана у судовому поданні міністерства у справі щодо імовірних учасників групи Oath Keepers. Уряд просить у суду додаткового часу.

Мін'юст США заявив, що очікує пред'явлення обвинувачень ще понад 100 особам у зв'язку із нападом на Капітолій США 6-го січня. Таким чином кількість осіб, яким може загрожувати судове переслідування, сягне понад 400 осіб.

"Розслідування та кримінальне переслідування штурму Капітолію імовірно буде одним із найбільших в історії США, і за кількістю підсудних і за обсягом та характером доказів", - відзначає уряд.

Серед іншого, у поданні йдеться про залучення до справи понад 15 000 годин відео. У відомстві очікують, що кількість підсудних у справі та кількість зібраних доказів буде зростати і надалі.

Повідомляється, що близько 800 прихильників тодішнього президента США Дональда Трампа штурмували Капітолій, щоб завадити офіційному визнанню результатів виборів на яких переміг Джо Байден.

Мін'юст США відзначає, що у ході розслідування було отримано та виконано понад 900 ордерів на обшук у "майже усіх 50 штатах та столичному регіоні". Повідомляється, що після штурму було задіяно щонайменше 14 правоохоронних відомств.

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