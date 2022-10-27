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Зима. Друг чи ворог для українського війська?
Бойові дії в умовах зими можуть бути надзвичайно складними – степ пронизує морозний вітер, танк замерзає, а військова форма просочується вологою. Утриматися на позиціях у таких умовах кілька днів, чи навіть тижнів, може стати неабияким випробуванням для військових – українських та і противника.
Тому зараз зусилля союзників спрямовані на те, щоб якомога краще оснастити українських військових зимовим одягом та спорядженням, щоб українська армія могла продовжити свій контрнаступ. При цьому деякі експерти кажуть, що як підказує історичний досвід, зокрема Фінляндії, зима може навіть сприяти українському війську.
Кожній країні НАТО оснастити по дивізії – пропозиція від Естонії
Як допомогти українській армії воювати в умовах зими та за постійних обстрілів української інфраструктури з боку Росії, коли тепла не вистачає навіть цивільним? Це було одне з основних питань, які обговорювали союзники з понад 50 країн, що зібралися минулого тижня на нараду міністрів оборони.
«Ми зробимо все можливе, щоб вони мали все, що потрібно, щоб Україна могла повернути свою територію та бути ефективною на полі бою», – заявив міністр оборони Ллойд Остін у Брюсселі.
Говорячи від імені Альянсу, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в найближчий час завданням союзників буде дати українцям змогу «проводити значні операції протягом зими та продовжувати забезпечувати їх усім: від палива, зимового одягу, наметів до передової зброї».
Як повідомив часопис Politico, кілька країн НАТО вже почали спішно відправляти в Україну зимову техніку та одяг. Зокрема Канада оголосила цього місяця, що відправить в Україну зимовий одяг на суму 15 мільйонів доларів – півмільйона зимових курток, штанів, черевиків і рукавичок, вилучених з військових запасів та придбаних у канадських компаній.
Згідно з Politico, міністр оборони Естонії Ганно Певкур у кулуарах закликав союзників по НАТО наслідувати приклад його країни і надати зимове спорядження «на одну-дві бригади» (українська бригада налічує близько 3 тисяч осіб, – ред.).
Але на думку деяких військових експертів, зима не обов’язково має стати стримуючим чинником для українців. Вони наводять приклад Зимової війни 1939-1940 року, яку СРСР вів проти Фінляндії, та мусив завершити, не досягнувши своїх цілей.
Фіни показали, як використати глибоку зиму собі на користь, проти погано підготовленого противника – генерал Раян
На думку Міка Раяна, генерал-майора австралійської армії у відставці, який нині є співробітником Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, фінська війна дає важливий урок, що «війни можна вести, а битви можна вигравати під час найекстремальнішої погоди, включаючи глибоку зиму».
Він вважає, що метою Росії в Україні буде втримати позиції до весни та протягнути війну якомога довше – щонайменше до середини наступного року в надії виснажити і українців і їхніх союзників. Для цього росіяни будуть використовувати новобранців для стабілізації лінії фронту.
«Але найважливішим аспектом стратегії Росії на зиму є її стратегічна енергетична війна», – каже Раян. Він пояснює, що Росія методично знищує українську енергетичну інфраструктуру, для того щоб завдати шкоди цивільному населенню.
«Ця «відмова у теплі» з боку Путіна в найхолодніші місяці війни є навмисною стратегією щоб як тероризувати населення, так і чинити тиск на український уряд з метою або припинення вогню, або досягнення угоди з російськими загарбниками, – пише Раян у серії твітів. – Але, судячи з витривалості українців, їхня стійкість і дуже висока підтримка ідеї вигнання російської армії означає, що для Путіна це малоймовірний результат».
Для армії, як каже Раян, воювати у такій ситуації важко, але як показує фінський досвід, можливо. Раян наводить думку іншого експерта, Іскандера Реймана, який каже, що «недостатньо адаптуватися до суворої географії».
Потрібно «розробити нові форми оперативного мистецтва, які дозволять використати ту саму географію проти непристосованого ворога». Фіни, наприклад, швидко пересувалися на лижах, і були цілком безшумними та непомітними у лісі, бо використовували оленів для перевозки військових вантажів. Вони нападали на радянських військових тоді, коли ті розпалювали вогонь уночі, щоб зігрітися, не давали їм таким чином заснути, що позначалося на ефективності цих бійців у бою.
Безліч менших і більших хитрощів дозволити фінам зазнати мінімальних втрат і завдати максимальної шкоди противнику, коли фіни втратили протягом 105 днів війни 25 тисяч, а Радянський Союз – 200 тисяч військових.
Як каже Раян, українці вже показали свою винахідливість на полі бою раніше, тож слід чекати, що і цієї зими вони зможуть використати фінський досвід і зможуть обернути суворі умови зими собі на користь.
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США не виключають санкцій щодо Ірану, через поставки дронів Росії для війни в Україні
Сполучені Штати не виключають введення додаткових санкцій щодо Ірану, у зв'язку із продажем Тегераном дронів Росії на війну в Україні. Про це у середу, 26 жовтня, сказав координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
“Ми не виключаємо запровадження додаткових санкцій. Сьогодні мені нема що повідомити, але однозначно, якщо і коли це станеться, ми публічно про це повідомимо” - сказав він, відповідаючи на питання журналіста про можливість санкцій щодо Ірану.
Напередодні США та кілька інших західних країн закликали Раду Безпеки ООН розслідувати заяви про використання Росією безпілотників іранського виробництва для нападу на Україну.
У відповідь Іран розкритикував цю ініціативу, а речник МЗС країни заявив, що подібна ініціатива є "неправдива та безпідставна", що Іран її "рішуче відхиляє та засуджує".
Росія ж у відповідь пригрозила "переглянути співпрацю" з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, якщо він направить експертів в Україну для перевірки використання російських безпілотників з Ірану.
Кірбі повідомив, що США знають про іранський персонал на території Криму, який допомагає російським військовим користуватись дронами.
“Ми знаємо, що там в Криму є люди, які допомагають надавати технічну допомогу та навчальну підтримку російським солдатам, щоб управляти цими речами (дронами - ред.)”, - сказав Джон Кірбі.
За словами представника Білого дому, співпраця Росії та Ірану із закупівлі дронів свідчить про небажання Путіна сідати за стіл переговорів.
“Ці стосунки (Росії та Ірану - ред.) є ще одним свідченням того, наскільки ізольованими є ці дві країни від решти міжнародної спільноти. Це також свідчить ще про дві речі. По-перше, що Путін не має наміру сідати за стіл переговорів найближчим часом.
А по-друге, що його власна оборонно-промислова індустрія страждає внаслідок санкцій та посиленого експортного контролю. Він змушений покладатися на таку країну як Іран, щоб отримати ці безпілотники, які, по суті, є дронами-камікадзе. Вони призначені лише для однієї мети - вбивати людей і руйнувати інфраструктуру. Те, що він це робить, свідчить про жорстокість, а також те, що він готовий продовжувати вести цю війну”, - зазначив посадовець.
Коментуючи закиди Росії про “брудну бомбу”, яку нібито готує до використання Україна, Кірбі сказав: “Ми знаємо, що українці не планують і не готуються до застосування брудної бомби. Ми знаємо, що це частина російської гри. Знову ж таки, вони звинувачують інших у тому, що збираються зробити самі. Це викликає у нас занепокоєння. Ми дуже пильно будемо за цим спостерігати”.
Раніше Україна запросила експертів ООН для перевірки збитих безпілотників.
Відповідно до резолюції від 2015 р., пов'язаної з міжнародною ядерною угодою з Тегераном, ембарго на експорт та постачання озброєнь щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року.
Однак, Україна та західні держави стверджують, що резолюція, як і раніше, включає обмеження на поставку ракет і пов'язаних з ними технологіями, до жовтня 2023 року. За їх словами, резолюція може охоплювати експорт і купівлю передових військових систем, таких як безпілотники.
Двічі на рік генеральний секретр ООН звітує перед Радою Безпеки – традиційно у червні та грудні – про виконання цієї резолюції датованої 2015 роком. Інформація щодо використання Росією безпілотників в Україні, швидше за все, також буде включена до звіту генсека.
Російська війна в Україні відштовхує світ від викопних енергоносіїв, каже Міжнародне енергетичне агентство
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) стверджує, що світова енергетична криза, спричинена вторгненням Росії в Україну, викликала глибокі і довготривалі економічні зміни, які пришвидшують перехід на надійніші енергосистеми з більшою часткою відновлюваних джерел.
МЕА об’єднує 31 країну включно зі США, Японією і більшістю держав Західної Європи, а також має 11 асоційованих членів, серед яких - Україна.
У новому щорічному звіті «Перспективи світової енергії» організація визнає негативні економічні наслідки від скорочення надходжень російського газу, нафти й вугілля на західні ринки, але вказує, що це підштовхує переорієнтацію на надійніші і потенційно екологічно чистіші енергосистеми.
Росія була найбільшим у світі експортером викопного палива, але її вторгнення в Україну спонукає до повної переорієнтації світової торгівлі енергоносіями, значно погіршуючи її позиції.Міжнародне енергетична агентство
США, більшість країн Європи та деякі інші у відповідь на напад Росії на Україну відмовилися купувати російську нафту, вугілля і різко зменшили споживання російського газу внаслідок односторонніх дій Москви, а також нез’ясованих інцидентів на газопроводах.
«Для споживачів газу в Північній півкулі ця зима обіцяє бути загрозливим періодом та випробуванням солідарності в ЄС, а зима 2023-24 років може виявитися ще складнішою. Але в подальшій перспективі одним з наслідків нещодавніх дій Росії є те, що епоха швидкого зростання попиту на газ добігає кінця», - стверджує МЕА.
Директор МЕА Фатіх Бірол сказав, що «внаслідок вторгнення Росії в Україну енергетичні ринки й енергетична політика зазнали змін не лише зараз, але на майбутні десятиліття».
«В нас на очах світ енергії різко змінюється. Дії урядів світу обіцяють зробити ці зміни історичним і визначальним поворотом до чистішої, дешевшої і безпечнішої енергосистеми», - додав Фатіх Бірол.
Фахівці вказують, що зараз уряди віддають перевагу короткотерміновим проектам, щоб негайно закрити прогалини і дати потрібну нафту й газ.
Тим часом МЕА прогнозує, що світові інвестиції в чисту енергію до 2030 року збільшаться на половину від теперішнього рівня і сягнуть 2 трильйонів доларів.
Згідно з прогнозом, теперішнє зростання використання сонячних батарей, вітрових турбін, електромобілів і акумуляторів, а також електролізу для виробництва водню, якщо збереже темпи, то «приведе до набагато швидших змін».
МЕА вважає, що Росія, яка є найбільшим у світі експортером викопних енергоносіїв, ніколи не поверне собі тієї частки у світовому енергоринку, яку вона мала до вторгнення в Україну.
Згідно з прогнозом організації частка російської енергії на міжнародному ринку з 20% 2021 року впаде до 13%.
МЕА вважає, що підштовхувані російською війною тенденції в світовій енергетиці означатимуть, що викиди від спалювання викопних джерел енергії, які впливають на глобальний клімат, досягнуть піку 2025 року.
Організація прогнозує, що впродовж наступних кількох років використання вугілля зменшиться, а попит на природній газ сягне піку 2030 року з передбачуваним вирівнюванням попиту на нафту в середині наступного десятиріччя і подальшим зниженням попиту.
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