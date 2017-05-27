У результаті атаки нападника-смертника у Східному Афганістані загинуло щонайменше 18 людей

Нападник-смертник врізався замінованою машиною в автоколону урядових військ у східному районі Афганістану. Щонайменше 18 людей загинуло і шестеро отримало поранення.

Офіційні особи заявили, що атака, яка сталася в суботу в місті Хост, була скерована проти частини спеціального призначення афганської армії, яка надавала підтримку американським військам у районі.

Представник Міністерства внутрішніх справ Наджиб Даніш заявив, що нападник врізався своєю замінованою машиною в автоколону неподалік велелюдної автобусної станції, тому більшість постраждалих цивільні.

Угруповання Талібан, яке взяло на себе відповідальність за атаку, заявило, що автоколона була уражена в районі, де не було цивільних.

Представник Талібану Забігулла Муджагід заявив, що в результат і атаки 22 «ворожі солдати» були вбиті і значно більше поранені.

Він також пояснив, що Талібану забрало кілька місяців планувати атаку для покарання афганських сил спеціального призначення, які звинуватив у зловживаннях щодо прав людини проти афганців з наказу американського персоналу ЦРУ у Хості.

Афганська провінція межує з неспокійними пакистанськими племінними районами, які були опорними пунктами мережі Гаккані, що разом з Талібаном влаштовувала атаки проти сил НАТО і афганських військ.

Смертельна атака сталася першого дня священного ісламського місяця Рамадан в Афганістані, не зважаючи на заклик ООН до обох сторін припинити ворожі дії для вшанування релігійного свята.

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