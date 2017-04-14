Ударом американської «матері всіх бомб» ліквідовано 36 бойовиків в Афганістані

Представник Міністерства оборони Афганістану підкреслив, що жертв серед мирного населення не було





В результаті застосування збройними силами США в Афганістані надпотужного неядерного заряду, який охрестили «матір'ю всіх бомб», було ліквідовано 36 ймовірних бойовиків терористичного угрупування «Ісламська держава»



Про це повідомив представник Міністерства оборони Афганістану Давлат Вазирі, який підкреслив, що в результаті застосування бомби жертв серед мирного населення не було.



За словами Вазирі, уражено підземну базу «Ісламської держави».



Як повідомило військове відомство США, американська авіація застосувала в Афганістані десятитонну авіабомбу GBU-43 у ніч проти п'ятниці 14 квітня.



Кілька джерел в Пентагоні повідомили, що бомбу скинули в 19.00 за місцевим часом в районі Ачин, провінція Нанґаргар, неподалік від пакистанського кордону. Метою авіаудару стали об'єкти бойовиків «Ісламської держави» в регіоні.



В ході щоденного брифінгу прес-секретар Білого дому Шон Спайсер підтвердив факт використання найпотужнішого неядерного боєзаряду, який він охарактеризував як «велику, потужну і високоточну» зброю.



«Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до боротьби з« Ісламською державою», - підкреслив Спайсер, який не відповів на запитання журналістів про те, чому саме було прийнято рішення про застосування цієї зброї.

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