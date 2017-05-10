Якщо Рекс Тіллерсон та Дональд Трамп знайдуть порозуміння з росіянами по Україні та Сирії, це може стати початком великого потепління, вважає американський кар’єрний дипломат, колишній заступник глави Пентагону та заступник генсека НАТО Александр Вершбоу.

Ми знаємо, що має бути зроблено, але ми поки не знайшли порозуміння щодо того, як це зробити

Найбільшим каменем спотикання між Вашингтоном та Москвою Александр Вершбоу називає війни в Сирії та в Україні.

В обох випадках США та Росія ніби хочуть одного – миру, та спосіб, як це зробити, у кожного – свій.

«Щодо України, то обидві сторони погоджуються, що шлях до вирішення кризи принаймні у східній Україні – це виконати Мінські угоди. Але росіяни не виглядають серйозними у виконанні своїх зобов’язань за цими угодами. То ж ми знаємо, що має бути зроблено, але ми поки не знайшли порозуміння щодо того, як це зробити», - каже ексепрт з міжнародної безпеки в аналітичному центрі «Атлантична рада» Александр Вершбоу.

Росіяни бояться, що успішний реформаторський демократичний рух в Україні може надихнути на схожі подій в Росії

Американсько-російські відносини почали псуватися після анексії Криму та конфлікту на Сході України. Тож саме із розв’язання українського питання потрібно починати відновлення дружніх стосунків, переконаний колишній посол США в Росії.

Вершбоу зазначає:

«Якщо ми справді хочемо покращити відносини, Тіллерсон та Лавров, Трамп і Путін повинні зосередитись на вирішенні найбільшої проблеми у відносинах. Щонайменше відведенням російської зброї зі східної України та відновленням українського суверенітету. Але якщо це (українське – ред.) питання не вирішиться, збільшуватиметься тиск на США та їхніх союзників посилити тиск на Росію і це призведе до ще більшої конфронтації у відносинах».

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Я бачу зв'язок між внутрішніми подіями в Росії та російською зовнішньою політикою

Попри публічне загравання президента США з Росією, покращення американсько-російських відносин поки не настало, вважає експерт.

Дональд Трамп, вважає він, лише починає розуміти, що вирішення українського питання – це не просто. Агресію Путіна в Україні Вершбоу пояснює страхами російського президента.

«Я бачу зв'язок між внутрішніми подіями в Росії та російською зовнішньою політикою. Попри позицію пана Путіна як мачо у багатьох питаннях, він дуже нервує через можливість масового протесту в Росії. Це одна з причин, чому Росія продовжує агресію проти України, бо росіяни бояться, що успішний реформаторський демократичний рух в Україні може надихнути на схожі подій в Росії. То ж він вирішив знищити проблему в корені»​, - каже Вершбоу.

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