Тіллерсон повідомив Лаврову, що санкції лишатимуться до повної зміни поведінки Росії - заява Держдепу

Санкції накладені на Росію будуть лишатись у силі доки Москва не дасть зворотній хід своїм діям, які і послужили причиною накладення на неї санкцій

Речниця Державного департаменту США Гезер Науерт прокоментувала зміст розмови державного секретаря Рекса Тіллерсона та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, яка мала місце раніше у середу.

За словами представника Держдепу, низка питань, які підіймались у ході зустрічі, яка тривала понад годину, включала Україну, Сирію та інші питання двосторонніх відносин.





"Державний секретар та міністр закордонних справ Росії обговорили важливість перемоги над ІДІЛ, деескалацію насильства у Сирії та забезпечення надходження гуманітарної допомоги до сотень тисяч цивільних у цій країні. Окрім того, державний секретар США та міністр закордонних справ Росії підтвердили підтримку очолюваного ООН політичного процесу у Женеві, який відіграє центральну роль в міжнародних зусиллях домогтися стійкого вирішення конфлікту", - відзначила Науерт.

"З приводу України, державний секретар Тіллерсон наголосив на необхідності прогресу в напрямку повного виконання Мінських угод. Санкції накладені на Росію будуть лишатись у силі доки Москва не дасть зворотній хід своїм діям, які і послужили причиною накладення на неї санкцій", - також наголосила речниця Держдепу.

Повідомляється, що США та Росії також погодились продовжувати дискусії спрямовані на розв'язання інших проблем у двосторонніх відносинах, включно із стратегічною стабільністю.

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