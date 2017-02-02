Трамп: тероризм - фундаментальна загроза свободі віросповідання

Президент США виступив на традиційному Національному молитовному сніданку



Виступаючи у Вашингтоні на щорічному Національному молитовному сніданку, президент США Дональд Трамп заявив, що тероризм є «фундаментальною загрозою свободі віросповідання» і повторив свою передвиборчу обіцянку знищити його.



«Тероризм повинен бути зупинений, і він буде зупинений. Деякий час ситуація не буде легкою, проте тероризму буде покладено край», - заявив Трамп.



Президент підкреслив, що його адміністрація розробить систему, «яка дозволить переконатися в тому, що ті, кого ми впускаємо в нашу країну, повністю поділяють наші цінності - свободу віросповідання і самовираження - і рішуче відкидають будь-які форми придушення і дискримінації».



Молитовний сніданок в Білому домі проходить з 1953 року з ініціативи некомерційної християнської організації Fellowship Foundation і групи конгресменів. У цьому щорічному заході бере участь понад три тисячі осіб.



Співголови сьогоднішнього молитовного сніданку - сенатори Джон Бузман (республіканець) і Кріс Кунс (демократ).



Як повідомив прес-секретар Білого дому, раніше в рамках цього заходу президент зустрівся з королем Йорданії Абдаллою. Інформації про зміст розмови поки що немає.



Король Адбалла став, таким чином, першим арабським лідером, що зустрівся з новим керівництвом США. Раніше на цьому тижні відбулася його розмова з віце-президентом США Майком Пенсом, присвячена боротьбі з «Ісламською державою», сирійській кризі та іншим питанням.

Дивіться також: Іммігранти та біженці в США непокояться за своє майбутнє